Riesumazione Francesca Ercolini: Nuova Autopsia per Fare Luce

La vicenda giudiziaria che avvolge la scomparsa di Francesca Ercolini, magistrato molisano, si arricchisce di un atto procedurale di cruciale importanza: la riesumazione del corpo. Questa mattina, nel cimitero di Riccia, nel cuore del Molise, è stato recuperato il corpo della giudice, con la solennità e la dignità che si addicono a una figura così rilevante nel panorama legale. Immediatamente, la salma è stata trasferita a Roma, dove sabato prossimo sarà sottoposta a una nuova, approfondita autopsia, un passaggio fondamentale per inquadrare la vicenda all’interno delle nuove indagini in corso.La decisione di procedere con la riesumazione non è stata presa alla leggera. Deriva infatti da un’attenta valutazione effettuata durante l’udienza tenutasi di recente all’Aquila, una sede strategica per la complessità del caso. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha incaricato un team di esperti guidato dal rinomato medico legale Vittorio Fineschi, affiancato da altri due specialisti di comprovata competenza, per eseguire l’esame autoptico presso l’ospedale Umberto I di Roma. L’obiettivo non è semplicemente quello di reiterare una valutazione già effettuata, ma di applicare metodologie più avanzate, tecnologie più sofisticate e un’analisi comparativa con le nuove evidenze emerse nel corso delle indagini.La nuova autopsia si inserisce in un quadro investigativo ben più ampio, che include un compito altrettanto significativo affidato al R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Roma. Il team specializzato dovrà ricreare, con la precisione metodologica che lo contraddistingue, sia la scena della morte, analizzando l’ambiente, gli oggetti presenti e la dinamica presunta, sia quella del successivo ritrovamento del corpo, ricostruendo le azioni e le circostanze che hanno portato alla scoperta del decesso. Questa ricostruzione virtuale, frutto di un’indagine scientifica rigorosa, avrà lo scopo di verificare la coerenza delle testimonianze, individuare eventuali incongruenze e corroborare o smentire le ipotesi investigative.Attualmente, l’inchiesta vede coinvolti sei indagati, persone la cui posizione è ancora in fase di valutazione e per le quali vige il principio di presunzione di innocenza. La riesumazione e la nuova autopsia, unitamente alla simulazione della scena del crimine, rappresentano un passo avanti cruciale per far luce su una vicenda complessa, ricca di interrogativi e di elementi ancora da chiarire, nel tentativo di giungere alla verità e di accertare le responsabilità, nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. La ricerca della giustizia, in questo caso, si avvale della scienza forense e di un approccio investigativo meticoloso, volto a dissipare ogni ombra di dubbio e a restituire dignità alla memoria di Francesca Ercolini.