Riforma dello Statuto Regionale Marche: modernizzazione e inclusione

La Commissione Regionale per gli Affari Istituzionali delle Marche ha recentemente concluso un’approfondita revisione di tre proposte di emendamento allo Statuto Regionale, delineando un percorso volto a modernizzare la governance e ad adeguare gli strumenti legislativi alle più recenti sensibilità sociali e normative nazionali.

Le proposte, ora in attesa di discussione in Consiglio Regionale, riflettono un impegno verso l’efficienza amministrativa, l’equità di genere e un linguaggio istituzionale più inclusivo.

La prima modifica, presentata dalla Giunta Regionale e approvata con la concordanza della maggioranza, si configura come un aggiornamento statutario in linea con la legge nazionale 122/2025.

Quest’ultima, in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, concede alle Regioni la facoltà di incrementare il numero degli assessori regionali fino a un massimo di due unità, a condizione che tale ampliamento non comporti un aumento della spesa pubblica complessiva.

Questa revisione si inserisce in un contesto più ampio di riforma del regionalismo italiano, volto a ridefinire i poteri e le competenze delle Regioni.

La seconda proposta, promossa dalle consiglieri Marta Ruggeri (Movimento 5 Stelle), Micaela Vitri e Enrico Piergallini (Partito Democratico), introduce disposizioni volte a garantire una rappresentanza di genere più bilanciata all’interno degli organi esecutivi regionali.

L’approvazione unanime testimonia la condivisione di un principio fondamentale per promuovere l’uguaglianza di opportunità e la parità di genere nella vita politica e amministrativa.

La misura, potenzialmente con implicazioni concrete nella composizione futura della Giunta Regionale, si pone come risposta a una crescente consapevolezza della necessità di superare le disparità di genere anche a livello istituzionale.

Infine, la terza proposta, anch’essa frutto dell’iniziativa congiunta di Ruggeri, Piergallini, Vitri e di ulteriori consiglieri, mira a promuovere l’adozione di un linguaggio inclusivo e non discriminatorio nella denominazione di incarichi e funzioni politiche e amministrative.

L’attenzione al linguaggio si configura come un elemento essenziale per una comunicazione pubblica trasparente e rispettosa delle diversità, in linea con i principi di pari dignità sociale e civile sanciti dalla Costituzione Italiana.

L’adozione di un linguaggio neutro e inclusivo non si limita a una mera questione formale, ma riflette un impegno più ampio verso una cultura dell’accoglienza e dell’eliminazione di stereotipi e pregiudizi.

Il percorso di approvazione definitivo delle riforme statutarie prevede ora due deliberazioni del Consiglio Regionale, intervallate da un periodo minimo di due mesi, e richiedono una maggioranza assoluta per essere validate.

Questo processo rafforzato sottolinea la rilevanza delle modifiche proposte e garantisce un ampio dibattito pubblico prima della loro definitiva implementazione.

L’attesa discussione in Consiglio Regionale promette di essere un momento cruciale per il futuro istituzionale della Regione Marche.