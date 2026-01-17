Rigopiano, 7 anni dopo: memoria e giustizia ancora in attesa.

- PUBBLICITA -

Nove anni sono trascorsi da quando il Gran Sasso, in un atto di forza inaudito, inghiottì l’Hotel Rigopiano di Farindola, lasciando un vuoto incolmabile nel tessuto sociale abruzzese e italiano.

Il 18 gennaio 2017, una valanga di proporzioni devastanti, stimata in circa 120.000 tonnellate, cancellò dal paesaggio una struttura ricettiva, ma soprattutto, spazzò via 29 vite umane: ospiti, perlopiù famiglie in vacanza, e lavoratori che si dedicavano con passione a quel luogo di lavoro.

Domani, come ogni anno, i familiari delle vittime, portatori di un dolore ancora vivo e profondo, ritorneranno sul luogo della tragedia.

La commemorazione si dispiegherà in un solenne rituale: una fiaccolata che guiderà il cammino verso l’obelisco, simbolo di memoria e di speranza; l’alzabandiera, accompagnato dalla malinconica eco di una tromba, con la deposizione di fiori e corone, testimonianza tangibile del cordoglio collettivo.

Seguirà la celebrazione della Santa Messa, momento di raccoglimento spirituale e di preghiera per le anime perdute, con la lettura dei nomi delle 29 vittime e la liberazione di 29 rose bianche, fragili e delicate come la vita spezzata.

L’istante cruciale, le 16:49, l’ora in cui la furia della montagna si abbatté sull’hotel, sarà segnato dall’interpretazione corale del “Signore delle Cime” ad opera del coro Pacini di Atri, e dal rilascio in cielo di 29 palloncini bianchi, messaggeri di pace e di ricordo.

Al di là del momento commemorativo, la vicenda Rigopiano rimane una ferita aperta, un monito sulle responsabilità e sulla necessità di garantire la sicurezza in contesti montani ad alto rischio.

Il processo penale, un percorso tortuoso e faticoso, è giunto alla fase cruciale dell’appello bis, in corso a Perugia.

La sentenza di primo grado a Pescara aveva visto condanne e assoluzioni, un quadro giudiziario poi ribaltato in appello all’Aquila, con un aumento delle condanne.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha annullato alcune decisioni, riaprendo le posizioni di sei dirigenti regionali.

Il Pubblico Ministero di Perugia, Paolo Barlucchi, ha richiesto la conferma delle condanne per alcuni dirigenti della Provincia di Pescara, l’allora sindaco di Farindola e un tecnico comunale, nonostante la prescrizione dei reati secondo la Cassazione.

Una questione complessa, quella della prescrizione, che potrebbe essere rideterminata in aumento facendo riferimento ai termini previsti per i reati dolosi, introducendo un elemento di maggiore severità e un potenziale aggravio di responsabilità.

È prevedibile che, anche in caso di sentenza a Perugia, la vicenda non si concluda definitivamente, con la possibilità di ulteriori impugnazioni e un ritorno in Cassazione, perpetuando così un processo di giustizia ancora in divenire.

L’episodio Rigopiano non è solo una tragedia di vite spezzate, ma anche un simbolo delle debolezze di un sistema che, in nome del progresso e dello sviluppo economico, ha spesso trascurato i principi fondamentali della sicurezza e della prevenzione.

La montagna, con la sua maestosità e la sua potenza, impone rispetto e prudenza; e la memoria delle vittime del Rigopiano deve fungere da costante monito per il futuro, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.