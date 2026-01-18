Rigopiano, 9° anniversario: un monito per il futuro.

- PUBBLICITA -

Nove anni sono trascorsi da quel 18 gennaio 2017, una data incisa a fuoco nella memoria collettiva, il giorno in cui una valanga inghiottì l’Hotel Rigopiano, un luogo simbolo della Grande Sasso, portando via con sé la vita di ventinove persone.

Il nono anniversario di questa immane tragedia ha visto il dispiegarsi di solenni momenti di commemorazione, un abbraccio corale che si è esteso ben oltre il luogo del disastro, coinvolgendo le comunità di Farindola, Chieti e Montesilvano, unite nel ricordo e nel cordoglio.

Le cerimonie, sobrie ma sentite, hanno visto la partecipazione di familiari delle vittime, autorità locali e nazionali, e di una popolazione ancora profondamente segnata da quel catastrofico evento.

Non si è trattato solo di un rituale di ricordo, ma di una riflessione più ampia sulle responsabilità, sulle lacune in termini di sicurezza e sulla necessità di evitare che simili tragedie si ripetano.

La vicenda di Rigopiano, al di là della sua drammaticità, ha svelato un sistema di allarmi inefficace, una rete di monitoraggio inadeguata e una gestione del territorio che ha sottovalutato i rischi connessi alla presenza di infrastrutture turistiche in zone montane a rischio valanghe.

Le indagini successive hanno portato alla luce un quadro allarmante di negligenze e omissioni, che hanno portato alla condanna di numerosi soggetti per disastro colposo e omicidio preterintenzionale.

Il processo, lungo e doloroso, ha rappresentato un passo fondamentale per la ricerca della verità e per l’assegnazione delle responsabilità, ma non ha cancellato il vuoto incolmabile lasciato dalla perdita di ventinove vite.

Il ricordo delle vittime è stato onorato attraverso la deposizione di corone di fiori, la lettura di messaggi e la partecipazione di testimoni che hanno condiviso ricordi e riflessioni.

Oggi, a distanza di nove anni, il territorio si interroga sul futuro, cercando di trovare un equilibrio tra lo sviluppo turistico e la salvaguardia della sicurezza.

Il sistema di monitoraggio delle valanghe è stato potenziato, le procedure di allerta sono state riviste e la formazione degli operatori è stata rafforzata.

Tuttavia, il sentimento di precarietà rimane latente, alimentato dalla consapevolezza che la natura, con la sua potenza distruttiva, può colpire di nuovo.

Il nono anniversario di Rigopiano è, dunque, un monito costante, un invito a non dimenticare, a vigilare, a lavorare insieme per costruire un futuro più sicuro e consapevole, dove il ricordo delle vittime possa trasformarsi in un impegno concreto per la prevenzione e la tutela del territorio.

La memoria di Rigopiano, incisa nel cuore delle comunità abruzzesi, deve continuare a ispirare un’azione responsabile e proattiva, al servizio della vita e della sicurezza.