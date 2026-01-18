Rigopiano, nove anni e ancora un grido per la verità.

- PUBBLICITA -

Nove anni.

Un decennio gravato dal peso di un dolore inesauribile, una ferita aperta che continua a sanguinare.

“Vogliamo solo giustizia,” esprime con voce rotta Loredana Lazzari, madre di Dino Di Michelangelo, figura di riferimento nel panorama delle forze dell’ordine, strappato alla vita insieme alla moglie Marina Serraiocco nel catastrofico crollo dell’Hotel Rigopiano.

La tragedia, avvenuta nel gennaio 2017, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità abruzzese e, in particolare, nel cuore di Loredana, che non smette di lottare per ottenere verità e responsabilità.

Il ricordo è vivido: un’allarme che si spegne, richieste d’aiuto disperate provenienti da una struttura alberghiera apparentemente inviolabile, una valanga di neve e detriti che seppellisce sogni e speranze.

La perdita dei suoi cari, uniti da un amore profondo e dalla dedizione al servizio, ha lasciato un vuoto incolmabile.

Ma oltre al dolore personale, si leva una domanda pressante: perché? Perché una frana, apparentemente prevedibile, ha potuto inghiottire un intero albergo? Perché le segnalazioni, le preoccupazioni dei presenti, non sono state ascoltate o, peggio, sono state ignorate?La storia di Dino e Marina è intrecciata a quella di Samuel, il figlio, miracolosamente sopravvissuto.

Un bambino segnato da un evento traumatico, costretto a crescere senza i genitori, portando con sé il peso di una perdita incommensurabile.

La sua esistenza è un monito costante, un simbolo della fragilità della vita e della necessità di prevenzione.

La richiesta di giustizia di Loredana Lazzari non è solo un grido di dolore, ma un imperativo morale.

È la voce di una madre che rivendica il diritto alla verità, alla responsabilizzazione, alla riparazione.

È la richiesta di accertare le negligenze, le omissioni, le possibili responsabilità che hanno contribuito a quella immane tragedia.

È la pretesa di garantire che simili eventi non si ripetano, che le comunità siano protette, che la sicurezza diventi una priorità assoluta.

La vicenda Rigopiano trascende la dimensione del singolo evento: è un caso emblematico di come la burocrazia, l’avidità e l’incuria possano colludere per mettere a rischio vite umane.

È un monito per tutti i livelli istituzionali, un invito a riflettere sulla necessità di una maggiore trasparenza, di un controllo più rigoroso e di una cultura della prevenzione radicata nel tessuto sociale.

La giustizia, in questo caso, non è solo un diritto, ma un dovere nei confronti di Dino, Marina, Samuel e di tutte le vittime di Rigopiano.