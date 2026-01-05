Rinascimento Marchigiano: Visita Guidata tra Arte e Resilienza a San Severino

- PUBBLICITA -

In un gesto di riappropriazione culturale e resilienza, il Palazzo Comunale di San Severino Marche accoglie, in occasione dell’Epifania, l’ultima, imperdibile opportunità di immergersi nel cuore del “Rinascimento Marchigiano”.

Alle ore 16.30, una guida turistica regionale esperta accompagnerà un gruppo selezionato di visitatori in un percorso espositivo che va ben oltre la semplice contemplazione estetica.

Quest’iniziativa non è un evento isolato, ma il culmine di un progetto ambizioso, orchestrato da Anci Marche e dal Pio Sodalizio dei Piceni.

Il progetto ha inteso restituire dignità e visibilità ad un patrimonio artistico marchigiano gravemente danneggiato dal sisma del 2016.

Opere d’arte, testimonianze silenziose di un’identità culturale secolare, sono state recuperate grazie a complessi interventi di restauro, un processo delicato che ha richiesto competenze specialistiche e un impegno costante.

La visita guidata offrirà un’occasione unica per decifrare i segreti che si celano dietro le tele, svelandone le tecniche pittoriche impiegate dagli artisti rinascimentali e le complesse narrazioni iconografiche che le animano.

Si esploreranno le influenze artistiche, le committenze e le peculiarità che contraddistinguono la pittura marchigiana dell’epoca, mettendo in luce il profondo intreccio tra la produzione artistica e il contesto socio-culturale.

Il percorso si configura come un viaggio nella storia, nell’arte e nell’anima del territorio, sottolineando come la creatività umana possa fiorire anche in momenti di profonda avversità, trasformando la devastazione in una nuova opportunità di rinascita culturale.

La mostra non è solo una celebrazione del Rinascimento, ma un simbolo della capacità delle comunità di ricostruire e preservare il proprio patrimonio, testimoniando al mondo la forza del legame tra arte, identità e resilienza.

Data la volontà di garantire un’esperienza significativa e personalizzata, la partecipazione è limitata e la prenotazione è obbligatoria, con accesso gratuito per i minori di 16 anni.