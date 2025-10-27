Rinascita a Fano: la scuola Torelli risplende grazie al PNRR

La scuola Torelli di Fano celebra una rinascita strutturale e funzionale, frutto di un significativo investimento di 2.261.000 euro finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’amministrazione provinciale, con un atto inaugurale che segna il completamento dei lavori, ha restituito alla comunità scolastica una palestra completamente rinnovata, eliminando definitivamente la presenza di amianto e adeguandola agli attuali standard antisismici.

Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico provinciale, che prevede un impegno complessivo di 60 milioni di euro, di cui circa 30 milioni destinati specificatamente al territorio fanese.

L’obiettivo, come sottolinea il Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, Giuseppe Paolini, è la creazione di un campus scolastico all’avanguardia, un polo di eccellenza che, con l’aggiunta del nuovo campo da rugby, si posizionerà tra le strutture più moderne e performanti dell’intera regione Marche.

La ristrutturazione della palestra Torelli non si limita alla mera eliminazione dei rischi per la salute e alla conformità normativa.

Rappresenta un vero e proprio ritorno alla piena operatività per gli studenti, che per un periodo sono stati temporaneamente ospitati presso il circolo tennis, garantendo la continuità delle attività didattiche e sportive.

L’impianto, ora rimesso a nuovo, si configura come uno spazio polifunzionale, destinato non solo all’attività fisica, ma anche a momenti di aggregazione e socializzazione, come assemblee studentesche e iniziative comunitarie.

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, evidenzia l’importanza strategica di questa iniziativa per il tessuto sociale ed educativo del territorio, ribadendo la disponibilità della municipalità a collaborare attivamente con la Provincia per una gestione ottimale degli spazi e una condivisione responsabile delle risorse, con particolare attenzione alle numerose realtà sportive locali che potranno nuovamente fruire dell’impianto.

L’intervento sulla scuola Torelli testimonia l’impegno concreto della pubblica amministrazione verso la sicurezza, la sostenibilità e la qualità dell’istruzione, contribuendo a creare un ambiente di apprendimento moderno, inclusivo e resiliente per le future generazioni.

Si tratta di un investimento non solo in infrastrutture, ma soprattutto nel futuro della comunità fanese e marchigiana.