Rinascita Campo Carissimi: Un Milione per lo Sport e i Giovani

L’amministrazione comunale di Fano (Pesaro Urbino) ha dato il via a un progetto di riqualificazione che trascende la semplice manutenzione di una struttura sportiva: si tratta di un investimento strategico per il futuro del territorio e per la crescita dei suoi giovani cittadini.

Il campo sportivo dei Carissimi, da decenni fulcro dell’attività sportiva per innumerevoli ragazzi e ragazze, si appresta a rinascere, beneficiando di un intervento complessivo da un milione di euro, un segnale tangibile di come l’amministrazione interpreti il concetto di giustizia sociale attraverso il supporto alle infrastrutture che plasmano la vita comunitaria.

L’intervento, come dettagliato dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Ilari, non si limita alla sostituzione del manto erboso con una nuova superficie in erba sintetica di ultima generazione.

L’innovazione tecnologica impiegata garantirà prestazioni superiori in termini di sicurezza, durabilità e fruibilità, ottimizzando le condizioni di gioco e riducendo al minimo l’impatto ambientale.

La riprogettazione delle dimensioni, portando il campo a 88 metri per 48,5, è funzionale all’ottenimento dell’omologazione, aprendo la possibilità di ospitare partite fino alla Terza Categoria e aspirando a standard competitivi più elevati.

L’ammodernamento, tuttavia, va oltre l’aspetto puramente tecnico.

La dismissione delle obsolete torri faro e la loro sostituzione con un sistema di illuminazione moderno ed efficiente contribuiranno a creare un ambiente più sicuro e accogliente anche nelle ore serali.

La riqualificazione dell’area circostante, con la posa di una nuova recinzione perimetrale e l’installazione di un sistema di irrigazione all’avanguardia, mira a ottimizzare la gestione quotidiana del campo e a preservarne la qualità nel tempo.

L’impegno dell’amministrazione non si esaurisce con i lavori pubblici.

Un aspetto cruciale del progetto è la collaborazione con il concessionario/gestore, che si farà carico di interventi complementari, come la realizzazione di un’area hospitality con bar e l’adeguamento delle tribune.

Queste opere, volte a migliorare l’accoglienza e a creare un ambiente più confortevole per atleti, spettatori e accompagnatori, completano il percorso di omologazione e contribuiscono a valorizzare l’intera struttura.

L’aggiudicazione dei lavori, con un ribasso significativo rispetto al preventivo iniziale, testimonia l’attenzione dell’amministrazione alla gestione efficiente delle risorse pubbliche.

La durata stimata dei lavori, fissata a 120 giorni e programmata nel periodo estivo per minimizzare l’impatto sulle attività sportive, sottolinea la volontà di restituire alla comunità una struttura rinnovata nel più breve tempo possibile, pronta ad accogliere nuove generazioni di sportivi e a rafforzare il senso di appartenenza e l’orgoglio cittadino.

Il progetto si configura quindi non solo come una riqualificazione sportiva, ma come un investimento nel benessere sociale e nello sviluppo del territorio.