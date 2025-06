Rinnovamento AST Fermo: Nuovo Direttore Anestesia e Prospettive

Rinnovamento Dirigenziale e Prospettive di Sviluppo nell’Azienda Sanitaria Territoriale di FermoL’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Fermo è al centro di un significativo processo di rinnovamento dirigenziale, che mira a rafforzare la qualità dell’assistenza e a rispondere efficacemente alle crescenti esigenze sanitarie del territorio. L’assegno cruciale di questo processo è l’insediamento del Dottor Daniele Elisei come nuovo Direttore del Reparto di Anestesia-Rianimazione dell’ospedale Murri, risultato di una selezione rigorosa che lo ha visto emergere come candidato di eccellenza. Questo incarico si aggiunge a una serie di nomine recenti e segna l’avvio di procedure mirate a coprire posizioni chiave in diverse specializzazioni mediche.Il Dottor Elisei, quarantanove anni, originario di Recanati, porta con sé un bagaglio di competenze e un’esperienza consolidata, maturata precedentemente presso l’ospedale di Macerata, dove ha diretto il Blocco Operatorio. La sua formazione accademica è impeccabile: ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Ancona con il massimo dei voti e lode, arricchendo la sua tesi con un approfondimento innovativo sulla ventilazione meccanica assistita. Successivamente, si è specializzato in Anestesia e Rianimazione, sempre con il massimo dei voti, e ha ottenuto l’abilitazione alla professione medica.Il percorso professionale del Dottor Elisei è costellato di successi e dimostra un costante impegno nella ricerca dell’eccellenza. Ha precedentemente ricoperto il ruolo di dirigente medico presso la UOC di Anestesia e Rianimazione di Fermo, un’esperienza che gli ha permesso di conoscere a fondo le dinamiche e le esigenze del territorio. La sua attività si è ampliata a livello nazionale e internazionale, con numerose partecipazioni a convegni di rilievo, spesso in qualità di relatore. È un formatore esperto, coinvolto in corsi teorico-pratici, tra cui spicca l’insegnamento presso il prestigioso centro Simulearn di Bologna. La sua dedizione alla didattica è testimoniata anche dalla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, dove è docente di Chirurgia Generale, e con l’Università La Sapienza di Roma, dove contribuisce alla formazione di professionisti della gestione ospedaliera attraverso il Master dedicato.Certificato dall’American Heart Association, il Dottor Elisei è docente di corsi di rianimazione cardiopolmonare avanzata (ACLS), un ulteriore segno del suo impegno nella formazione del personale sanitario. Ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), ed attualmente è il referente regionale per le Marche di Ivas (Italian Vascular Access Society), testimoniando la sua leadership nel campo dell’accesso vascolare. Il suo contributo scientifico è riconosciuto attraverso un numero considerevole di pubblicazioni.La nomina del Dottor Elisei si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione e potenziamento dell’AST di Fermo. Sono attualmente in corso procedure selettive per la copertura di posizioni di Direttore di Unità Operativa in Otorinolaringoiatria, Malattie Infettive, Patologia Clinica, Medicina Fisica e Riabilitazione e, crucialmente, Pronto Soccorso. L’approvazione dell’Atto Aziendale accelererà ulteriormente questo processo, aprendo la strada alla nomina di direttori per le nuove Unità Operative Complesse di Psichiatria Territoriale, Malattie Endocrine e Metaboliche, e Sndc (Servizi di Neuropsichiatria Diagnosi e Cura), nonchè per l’Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base del Distretto. Questa serie di nomine mira a rafforzare la rete di servizi sanitari territoriali, garantendo una risposta più efficace e coordinata alle esigenze di salute della comunità. L’obiettivo finale è elevare gli standard di cura e promuovere un sistema sanitario più accessibile e centrato sul paziente.