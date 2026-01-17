Rinnovare la Polizia Locale: la proposta di legge per le Marche.

- PUBBLICITA -

La proposta di legge presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico, Fabrizio Cesetti, mira a una profonda revisione del sistema di reclutamento e organizzazione della Polizia Locale nelle Marche, delineando un modello di efficienza e specializzazione che trascende le tradizionali logiche comunitarie.

L’iniziativa, già avanzata nel corso della precedente legislatura e inizialmente ostacolata, assume ora una rinnovata urgenza alla luce di un quadro di crescente complessità nella sicurezza urbana regionale.

Il fulcro della proposta risiede nell’istituzione di un corso-concorso unico a livello regionale per l’accesso alle qualifiche professionali all’interno della Polizia Locale.

Questo non si configura semplicemente come un percorso selettivo, ma come un vero e proprio investimento nella professionalizzazione del corpo di polizia.

Il processo prevede una rigorosa ammissione basata su criteri definiti, un percorso formativo strutturato e intensivo, e una valutazione complessiva che combina l’esame finale, la verifica dei titoli e la dimostrazione pratica di competenze specifiche, mirate a rispondere alle esigenze operative in evoluzione.

L’obiettivo primario non è solo l’elevazione del livello di preparazione del personale, ma anche una razionalizzazione delle risorse.

La centralizzazione delle procedure concorsuali, infatti, promette un significativo risparmio di tempo e denaro per gli enti locali, consentendo di realizzare economie di scala e di evitare la duplicazione degli sforzi.

Questo approccio, in linea con i principi di efficientamento amministrativo, dovrebbe inoltre velocizzare i tempi di copertura dei posti vacanti, rispondendo in modo più tempestivo alle esigenze temporanee dei Comuni, in particolare attraverso la possibilità di attingere a una graduatoria unica e regionale.

La proposta Cesetti proietta inoltre lo sguardo verso una maggiore collaborazione istituzionale.

Si prevede l’implementazione di protocolli di coordinamento con il Governo e il sostegno ad accordi tra le prefetture e gli enti locali, mirando a una sinergia operativa che superi le barriere territoriali.

Questo aspetto è cruciale per affrontare in modo efficace le sfide della sicurezza pubblica, che spesso richiedono un’azione congiunta e coordinata.

Un ulteriore elemento innovativo è l’istituzione di un fondo dedicato al finanziamento delle spese legali sostenute dagli operatori della Polizia Locale in caso di procedimenti giudiziari a loro carico.

Questa misura mira a tutelare il personale di polizia, garantendo loro un adeguato supporto in situazioni delicate e contribuendo a rafforzare il loro senso di appartenenza e la loro fiducia nelle istituzioni.

La proposta, in definitiva, ambisce a definire un nuovo paradigma per la Polizia Locale nelle Marche, un corpo di polizia più qualificato, efficiente e capace di rispondere alle sfide del futuro, promuovendo una cultura della collaborazione e della professionalità a servizio della comunità.