Riorganizzazione Salute Mentale: Servizi più Accessibili a Pesaro Urbino

La riorganizzazione del dipartimento di salute mentale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino rappresenta un significativo investimento nella qualità e nell’accessibilità dei servizi psichiatrici offerti al territorio.

Questa complessa operazione, che ha visto un’ottimizzazione degli spazi e una riallocazione strategica delle risorse, si concretizza in due spostamenti chiave, mirati a rispondere in maniera più efficace alle esigenze di una popolazione sempre più vulnerabile.

Il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), cruciale per l’assistenza a pazienti con anoressia, bulimia e disturbi correlati, manterrà la sua presenza nel Presidio San Salvatore di Pesaro, precisamente nella palazzina H.

Questa decisione non è casuale, ma riflette una scelta clinica ponderata, volta a garantire la continuità delle cure e a preservare un ambiente specializzato in grado di supportare un approccio multidisciplinare.

La centralità del DCA sottolinea l’importanza di un intervento precoce e integrato, che coinvolga nutrizionisti, psicologi, psichiatri e altri professionisti sanitari, per affrontare le complesse dinamiche psicologiche e fisiche associate a queste patologie.

Parallelamente, il Centro Salute Mentale (CSM) si trasferisce in una nuova sede situata in Via Alfano, in prossimità della centrale operativa territoriale.

Questo spostamento non è solo una questione logistica, ma un vero e proprio atto di avvicinamento ai cittadini.

La nuova sede, concepita per essere più accogliente e funzionale, permetterà di ampliare l’offerta di servizi, introducendo percorsi terapeutici innovativi e ampliando la possibilità di interventi ambulatoriali e domiciliari.

L’ubicazione strategica, vicina alla centrale operativa, facilita inoltre la coordinazione tra i diversi servizi territoriali e la gestione delle emergenze psichiatriche.

Come sottolinea Maria Elena Ridolfi, Direttore della Psichiatria dell’Unità Operativa Complessa Pesaro e Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Fano, questo processo di riorganizzazione è fondamentale per garantire un sistema di cura psichiatrica più efficiente, accessibile e centrato sul paziente.

L’obiettivo primario è rispondere in maniera proattiva alle crescenti sfide legate alla salute mentale, promuovendo il benessere psicologico della comunità e contrastando lo stigma associato alle malattie psichiatriche.

L’innovazione dei servizi, l’ottimizzazione degli spazi e l’attenzione alle esigenze del territorio rappresentano i pilastri di questo importante progetto di miglioramento continuo, volto a offrire una risposta sempre più adeguata ai bisogni di salute dei cittadini.