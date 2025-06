Ripartire dalle Marche: resilienza e innovazione post-alluvione.

La ricostruzione post-alluvione non si limita alla mera riparazione dei danni materiali, ma si configura come un’occasione per ripensare e rafforzare la resilienza del territorio. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Protezione Civile delle Marche, Stefano Aguzzi, durante il convegno dedicato agli interventi di mitigazione del rischio idraulico nella valle del Misa, duramente colpita dall’evento calamitoso del 2022. L’incontro, tenutosi ad Ancona, ha rappresentato un momento di confronto tra esperti, tecnici e rappresentanti istituzionali per analizzare le nuove strategie messe in atto.L’approccio adottato si distingue per l’innovatività e la sua ampiezza, andando oltre le tradizionali pratiche di ripristino. Si tratta di interventi inediti, concepiti per affrontare le cause profonde del rischio idrogeologico, non solo i suoi effetti immediati. L’opera di pulizia e riqualificazione degli alvei dei fiumi è solo una componente, seppur fondamentale, di un piano più articolato. Particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di casse di espansione, bacini artificiali progettati per contenere le piene eccezionali, e all’eliminazione di elementi antropici, come le pile dei ponti, che in caso di piena possono ostacolare il deflusso delle acque, aggravando la situazione.Questi interventi mirano a creare un sistema di protezione proattivo, capace di resistere a scenari meteorologici estremi e di salvaguardare le comunità locali. L’obiettivo non è semplicemente evitare ulteriori danni, ma costruire un futuro in cui il territorio sia capace di affrontare con maggiore serenità le sfide poste dai cambiamenti climatici e dall’aumento della frequenza di eventi meteorologici avversi. La strategia complessiva si basa su un’integrazione di soluzioni strutturali e non strutturali, che comprendono anche misure di prevenzione, informazione e sensibilizzazione della popolazione. In definitiva, l’impegno è quello di garantire una sicurezza duratura, non solo in termini di protezione fisica, ma anche come presidio di sviluppo sostenibile e di qualità della vita per le comunità che vivono nella vallata del Misa.