Riqualificazione Cimitero Ancona: Via al Nuovo Ingresso 2

La recente approvazione, da parte della giunta comunale di Ancona, del progetto di fattibilità tecnico-economica per il riqualificazione dell’ingresso numero 2 del cimitero di Tavernelle, rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e l’ottimizzazione di un’area cruciale per la comunità.

L’intervento, stimato in un investimento di 100.000 euro, non si limita a una semplice ristrutturazione, ma mira a un ripensamento funzionale e di sicurezza dell’accesso, preludio a un più ampio piano di espansione del cimitero stesso.

L’analisi di fattibilità, promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini, ha evidenziato come l’attuale conformazione dell’ingresso 2, caratterizzata da una stretta campata, risulti inadeguata a gestire i crescenti flussi di traffico, in particolare quelli legati ai servizi funebri, al trasporto pubblico e ai veicoli di soccorso.

L’intervento progettato si propone di risolvere questa criticità attraverso un ampliamento dell’area di accesso, volto a garantire la libera manovra dei mezzi più grandi.

L’intervento, tuttavia, trascende la mera risoluzione di un problema logistico.

L’adeguamento include l’introduzione di tecnologie avanzate per la regolazione del flusso di persone e veicoli.

Un sistema di accesso automatizzato, comprensivo di cancello e barriera stradale, mira a ottimizzare i tempi e a ridurre la congestione.

Parallelamente, l’installazione di un sistema di videosorveglianza e videocitofonia contribuirà ad accrescere la sicurezza e a monitorare l’area, rispondendo a una crescente domanda di controllo e prevenzione.

Oltre agli aspetti strutturali e tecnologici, l’intervento prevede un rinnovamento estetico e funzionale dell’area.

La riqualificazione della pavimentazione e dei muretti mira a creare un ambiente più accogliente e conforme alle moderne esigenze estetiche e di accessibilità.

Tale intervento si colloca all’interno di un più ampio progetto di riorganizzazione della viabilità cimiteriale, un processo complesso che coinvolge anche l’ingresso numero 7, dove sono previste demolizioni e ricostruzioni di colombari (serie 9 e 10).

L’obiettivo è creare un sistema viario più fluido e sicuro, capace di gestire efficacemente i flussi di persone in un contesto di crescente domanda di spazi cimiteriali.

L’intervento sull’ingresso 2, come sottolineato dall’assessore Tombolini, si configura come un investimento strategico per il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Non solo si prevede un’ottimizzazione della gestione dei flussi di accesso e un aumento della sicurezza, ma si mira anche a minimizzare l’impatto sulla viabilità del quartiere circostante, contribuendo a una maggiore vivibilità urbana.

Questa iniziativa si inserisce in una visione più ampia di sviluppo del territorio, che riconosce l’importanza di infrastrutture efficienti e moderne per rispondere alle esigenze di una comunità in evoluzione.