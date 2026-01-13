Riqualificazione Corso Garibaldi: Ancona Rinasce Lunedì

- PUBBLICITA -

Lunedì 26 gennaio segnerà l’inizio di un’operazione di riqualificazione urbana di significativa portata per corso Garibaldi ad Ancona.

Un intervento complesso, articolato in diverse fasi, che mira a ridisegnare l’identità del principale arteria commerciale della città, non solo in termini di estetica, ma anche di funzionalità e sicurezza.

L’avvio dei primi lavori, annunciato dall’amministrazione comunale, conclude un percorso burocratico e di pianificazione iniziato diversi mesi fa.

La Mariotti Costruzioni srl, impresa selezionata tramite procedura di gara, è stata incaricata dell’esecuzione dei lavori, formalizzata attraverso un contratto applicativo derivante da un accordo quadro più ampio, datato 17 dicembre.

Questo approccio contrattuale permette una maggiore flessibilità e adattabilità nel corso dell’intervento, consentendo di rispondere in modo più efficace alle esigenze che emergeranno durante le diverse fasi.

Il progetto di riqualificazione di corso Garibaldi, che va ben oltre il semplice ammodernamento dell’illuminazione, si propone di creare uno spazio pubblico più accogliente e vivibile.

L’illuminazione pubblica, infatti, è solo un tassello di un intervento più ampio che prevede la sostituzione dell’arredo urbano, con panchine, cestini, fioriere e elementi di arredo che si integrino armoniosamente con il contesto storico e architettonico.

L’obiettivo è di creare un ambiente più sicuro, grazie all’adozione di soluzioni di illuminazione all’avanguardia che migliorino la visibilità notturna e scoraggino atti vandalici.

Si prevede l’utilizzo di tecnologie LED ad alta efficienza energetica, con un impatto ambientale ridotto e un significativo risparmio sui costi di gestione.

Ma la riqualificazione non si limita all’aspetto estetico e alla sicurezza.

Si prevede anche un’attenta valutazione dell’accessibilità per persone con disabilità, con la rimozione di barriere architettoniche e l’installazione di percorsi tattili.

L’intervento rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio storico e culturale di corso Garibaldi, mettendo in risalto gli edifici di pregio e creando nuovi spazi di aggregazione sociale.

Si prevede un impatto positivo sull’economia locale, incentivando il commercio e il turismo.

La fase iniziale dei lavori si concentrerà su alcune aree specifiche, per poi estendersi all’intera lunghezza di corso Garibaldi.

L’amministrazione comunale si impegna a mantenere un costante dialogo con i commercianti e i residenti, per minimizzare i disagi durante i lavori e garantire una corretta informazione sull’andamento dei lavori.

La riqualificazione di corso Garibaldi è un investimento nel futuro della città, un progetto che mira a restituire alla comunità uno spazio pubblico più bello, sicuro e funzionale.