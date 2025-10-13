Ristorazione Ospedaliera Marche: Nuovo Centro per Piatti di Qualità

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si appresta a rivoluzionare il servizio di ristorazione ospedaliera, inaugurando un nuovo centro di preparazione pasti all’interno della cittadella ospedaliera di Torrette.

L’iniziativa, annunciata dalla direzione aziendale, rappresenta un punto di svolta rispetto al precedente accordo, che è stato risolto a causa dell’impossibilità del fornitore di garantire gli standard qualitativi richiesti in linea con i costi originariamente previsti.

L’assegnazione del nuovo appalto è attualmente in corso, nel rispetto delle rigorose disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Questo nuovo approccio contrattuale lega indissolubilmente il prezzo del servizio alla sua qualità, superando il modello precedente che penalizzava la capacità di offrire un’alimentazione adeguata e salutare.

L’obiettivo primario è quello di elevare significativamente la qualità dell’offerta alimentare, con un focus particolare sull’utilizzo di ingredienti freschi e la preparazione di pasti personalizzati, un servizio che mancava o era limitato nel precedente regime.

Il futuro centro cottura, configurato come un elemento strategico all’interno della struttura ospedaliera, abbraccerà i principi della sostenibilità ambientale, recepiti nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente.

Ciò si traduce in scelte alimentari mirate a ridurre l’impatto ambientale, promuovere un’alimentazione più sana e minimizzare gli sprechi alimentari.

L’attenzione alla filiera corta e la valorizzazione dei prodotti locali saranno elementi distintivi, integrando il centro cottura nel tessuto economico e sociale del territorio marchigiano.

Un aspetto cruciale dell’innovazione riguarda la personalizzazione dei pasti.

Il bando di gara prevede infatti l’introduzione di vassoi personalizzati per i pazienti, tenendo conto delle loro specifiche esigenze nutrizionali e preferenze alimentari.

Questa attenzione sarà particolarmente evidente nel reparto pediatrico “Salesi”, dove l’offerta includerà opzioni biologiche, in linea con le crescenti esigenze di una clientela sensibile alla qualità e alla sicurezza alimentare.

La risoluzione del precedente contratto, sebbene dettata da difficoltà economiche incontrate dal fornitore, ha rappresentato un’opportunità per ripensare l’intero modello di ristorazione ospedaliera.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si impegna pertanto a garantire un servizio di alta qualità, non solo in termini di gusto e varietà, ma anche in termini di sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e personalizzazione dell’offerta, segnando una tappa fondamentale nel percorso di miglioramento continuo dei servizi offerti alla comunità.

L’aspettativa è di poter inaugurare il nuovo servizio entro l’imminente periodo natalizio, con un’offerta che risponda alle più avanzate esigenze di salute e benessere dei pazienti.