Ristrutturazione scuola Borgo: 95.000€ per sicurezza e comfort.

La Giunta comunale di Fabriano ha recentemente approvato un progetto di intervento strutturale volto a risolvere problematiche consolidate nella scuola dell’infanzia del Borgo, un elemento significativo del tessuto educativo e sociale della comunità locale.

L’edificio, inserito nel complesso di via Ciampicali, ha manifestato nel corso degli anni vulnerabilità legate all’infiltrazione di acqua piovana, un difetto particolarmente evidente nelle aree con copertura a sbalzo, tipiche delle strutture destinate all’istruzione dei più piccoli.

Il progetto, frutto di un’attenta analisi delle condizioni esistenti e delle necessità espressa dal personale scolastico, va oltre una semplice riparazione.

Esso mira a un rinnovamento completo dello strato impermeabilizzante, adottando una tecnologia all’avanguardia come la poliurea, materiale rinomato per la sua elevata elasticità, resistenza agli agenti atmosferici e capacità di sigillare anche le più piccole fessure.

Questo approccio innovativo garantisce una protezione duratura e minimizza il rischio di future infiltrazioni, assicurando un ambiente interno salubre e confortevole per bambini e operatori.

L’intervento prevede inoltre l’installazione di protezioni in plexiglass sulle finestre poste in copertura, spesso prive di possibilità di apertura, un dettaglio cruciale per favorire la ventilazione naturale e prevenire la formazione di umidità stagnante.

Si tratta di un elemento spesso trascurato nelle ristrutturazioni, ma fondamentale per il benessere di chi frequenta gli ambienti scolastici.

Il piano di intervento include una serie di azioni complementari volte non solo a ripristinare le funzionalità originarie dell’edificio, ma anche a migliorarne l’efficienza energetica e la fruibilità.

Si valuteranno, ad esempio, soluzioni per ottimizzare l’isolamento termico e migliorare l’illuminazione naturale, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.

L’investimento complessivo, pari a 95.000 euro, è interamente finanziato attraverso risorse dedicate al sistema educativo, un segnale tangibile dell’impegno concreto dell’amministrazione comunale nel garantire servizi di qualità per i bambini da 0 a 6 anni.

La Sindaca Daniela Ghergo sottolinea l’importanza di questo intervento come risposta a una necessità pressante, rimarcando come la scuola dell’infanzia del Borgo rappresenti un patrimonio prezioso per la comunità e meriti un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli.

Il progetto si configura come un investimento nel futuro, un atto di responsabilità verso le nuove generazioni e un’opportunità per riqualificare un edificio storico, preservandone il valore architettonico e funzionale.