Ritorno in classe a Fabriano: scuole Mazzini e Marco Polo pronte per settembre.

L’amministrazione comunale di Fabriano, con un impegno costante e verifiche puntuali condotte in sinergia con l’impresa esecutrice e la direzione lavori, ha formalizzato l’impegno a garantire il ritorno in classe per gli studenti delle scuole Mazzini e Marco Polo entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

La comunicazione, resa pubblica durante la recente sessione del Consiglio Comunale, è stata fornita dall’assessore ai Lavori Pubblici, Lorenzo Vergnetta, a testimonianza di un monitoraggio attento e di un obiettivo primario: il benessere e la continuità didattica per i giovani fabrianesi.

Per la scuola Mazzini, l’impresa incaricata ha fornito riscontri positivi, attestando il completamento delle opere strutturali e impiantistiche entro la metà della settimana successiva alla comunicazione.

Questo solido avanzamento consente l’immediato avvio di attività cruciali come la pulizia approfondita degli ambienti, il trasloco delle attrezzature didattiche e l’allestimento delle aule, con l’obiettivo di rendere l’edificio pienamente operativo il 15 settembre, data di inizio delle lezioni.

Interventi accessori, relativi a rifiniture esterne, non influiranno sulla fruibilità delle aule da parte degli studenti.

In parallelo, il Comune ha già provveduto, con risorse proprie, a interventi di manutenzione del verde, inclusi abbattimento di vegetazione infestante e potatura, per ampliare e migliorare la sicurezza degli spazi esterni alla scuola.

La scuola Marco Polo, invece, ha visto il completamento del nuovo piazzale d’accesso, che garantisce una migliore viabilità e sicurezza per studenti, personale scolastico e genitori.

È inoltre stato riqualificato e reso pienamente funzionante il campetto esterno, uno spazio fondamentale per l’attività sportiva e il gioco all’aperto.

Attualmente, sono in corso le procedure di affidamento per un intervento di ripristino della pavimentazione della palestra, un’opera di circa 40.000 euro essenziale per la pratica di attività sportive in sicurezza.

Anche per questo intervento, l’amministrazione comunale ha previsto un completamento entro la data di inizio delle lezioni.

Le verifiche periodiche, condotte in stretta collaborazione con l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori, hanno confermato l’assenza di criticità significative, assicurando il rispetto dei tempi previsti e la qualità degli interventi.

Questo impegno costante testimonia la priorità che l’amministrazione comunale attribuisce alla riqualificazione del patrimonio scolastico fabrianese e alla garanzia di un ambiente di apprendimento sicuro e stimolante per tutti gli studenti.

La trasparenza e la comunicazione costante con i cittadini rappresentano un principio guida in questo percorso di riqualificazione del tessuto educativo locale.