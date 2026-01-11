Rotatoria a Fabriano: Tigli a rischio, scontro tra progetto e comunità

- PUBBLICITA -

La questione dell’imminente realizzazione della rotatoria di accesso all’ospedale di Fabriano si configura come un conflitto profondo tra imperativi urbanistici, vincoli amministrativi e la voce di una comunità profondamente legata al proprio patrimonio arboreo.

L’incontro tra la Sindaca Ghergo, gli Assessori Vergnetta, Commodi e Serafini, e i rappresentanti del Comitato “Salviamo i Tigli” ha evidenziato un’irremovibilità decisionale che si scontra con le istanze di tutela ambientale.

La decisione di procedere con un progetto che prevede l’abbattimento di otto maestosi tigli e un platano secolare, elementi storici e paesaggistici del viale Stelluti Scala, non emerge da una scelta ponderata dell’amministrazione, bensì dall’applicazione rigorosa di una delibera consiliare precedente.

Questa delibera, approvata il 29 giugno 2023, sanciva l’approvazione di due rotatorie, Pisana e Stelluti Scala, ma non includeva alcuna clausola che imponesse il sacrificio dell’alberatura monumentale del 1905.

Un atto consiliare, quindi, interpretato in modo restrittivo per giustificare un intervento che ignora le implicazioni ambientali e storiche.

La Sindaca Ghergo, pur dichiarandosi consapevole delle proprie sensibilità ambientali, ha giustificato la decisione come un atto di rispetto verso la volontà espressa dal consiglio comunale, sollevando interrogativi sull’effettivo potere decisionale dell’esecutivo e sulla responsabilità dei singoli consiglieri nel ponderare le conseguenze delle proprie decisioni.

Il progetto in questione, inoltre, non è mai stato sottoposto al vaglio del consiglio comunale, sollevando dubbi sulla trasparenza del processo decisionale e sulla possibilità per i rappresentanti dei cittadini di esprimere le proprie opinioni e proporre alternative.

La pubblicazione della delibera di giunta, avvenuta solo a luglio 2024, ha privato ulteriormente il consiglio comunale di qualsiasi possibilità di intervento, cristallizzando un progetto già avviato su binari ineluttabili.

Il Comitato “Salviamo i Tigli”, forte di una petizione che ha già raccolto oltre 650 firme, denuncia un cortocircuito decisionale che sacrifica il valore del paesaggio, la memoria storica e la qualità della vita a favore di un’opera infrastrutturale ritenuta prioritario ma realizzabile attraverso soluzioni alternative.

L’imminenza dell’avvio dei lavori, nelle prossime ore, ha spinto il comitato a preannunciare l’avvio di procedure ricorsive amministrative e l’organizzazione di un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di trovare una soluzione che concili le esigenze infrastrutturali con la tutela del patrimonio arboreo.

La vicenda solleva interrogativi più ampi sulla necessità di una pianificazione urbanistica più sostenibile, che tenga conto non solo delle esigenze di mobilità, ma anche del valore intrinseco del paesaggio e della sua importanza per il benessere della comunità.

La salvaguardia del patrimonio arboreo, infatti, non è solo una questione ambientale, ma anche culturale e sociale, che riguarda il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano e stimolante.