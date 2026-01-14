Ryanair conferma: Ancona Aeroporto, vola lo sviluppo delle Marche.

- PUBBLICITA -

L’annuncio di Ryanair, che riconferma un operativo estivo robusto per il 2026 sull’Aeroporto delle Marche, con cinque rotte e un’offerta di quarant’accessioni settimanali, non è semplicemente un segnale di continuità, ma un potente catalizzatore per lo sviluppo socio-economico regionale.

Questa decisione, accolta con grande favore dall’Assessore Regionale Giacomo Bugaro, sottolinea la crescente importanza strategica dell’aeroporto di Ancona per le Marche e per la sua capacità di fungere da ponte cruciale tra il territorio e il mondo.

La rinnovata fiducia di Ryanair rappresenta un voto di fiducia nel potenziale inespresso delle Marche, un territorio ricco di storia, cultura, tradizioni enogastronomiche e un’offerta turistica diversificata che necessita di una maggiore visibilità internazionale.

L’aeroporto non è solo un punto di transito, ma un veicolo fondamentale per attrarre investimenti esteri, stimolare la crescita delle PMI locali e promuovere l’immagine delle Marche come destinazione attraente per visitatori provenienti da tutto il globo.

Un plauso particolare è dovuto a Giorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport, e al suo team, il cui lavoro incessante e orientato ai risultati sta plasmando un futuro più connesso e prospero per lo scalo.

La gestione proattiva e lungimirante dell’aeroporto ha permesso di creare un ambiente favorevole all’attrarre compagnie aeree come Ryanair e di massimizzare l’impatto positivo sull’economia regionale.

L’incremento dei collegamenti aerei non si limita a facilitare i viaggi di piacere; esso è un elemento imprescindibile per la competitività delle imprese marchigiane, aprendo nuovi mercati per i loro prodotti e servizi.

L’internazionalizzazione, resa più agevole da una solida infrastruttura aeroportuale efficiente, è un motore di crescita fondamentale per le aziende che aspirano a competere su scala globale.

Tuttavia, per consolidare questo successo e per massimizzare il potenziale dell’Aeroporto delle Marche, è necessario un impegno continuo e concertato da parte di tutti gli attori coinvolti.

La Regione Marche si impegna a sostenere attivamente questo processo, promuovendo una politica aeroportuale che favorisca l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità.

Questo include la ricerca di finanziamenti per l’ammodernamento delle infrastrutture, l’ottimizzazione delle procedure operative e la creazione di sinergie con altri settori dell’economia regionale.

Inoltre, un dialogo aperto e costruttivo con i vettori aerei e con il gestore aeroportuale è essenziale per identificare nuove opportunità di sviluppo e per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

L’obiettivo è quello di trasformare l’Aeroporto delle Marche in un hub di eccellenza, capace di attrarre nuovi voli, di creare posti di lavoro e di contribuire in modo significativo alla crescita sostenibile del territorio marchigiano, posizionandolo come una porta d’accesso privilegiata all’Italia centrale e ad un’offerta turistica in continua evoluzione.