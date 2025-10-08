Salario minimo in Italia: la Cisl difende la contrattazione collettiva

L’introduzione di un salario minimo legale in Italia continua a rappresentare un punto di acceso nel dibattito sulle politiche del lavoro, e la posizione della Cisl, espressa dalla segretaria generale Daniela Fumarola, ribadisce un’ancora di saldezza nella contrattazione collettiva come strumento primario per garantire una retribuzione equa e dignitosa.

Lungi dall’essere una soluzione semplice o una panacea, l’intervento legislativo diretto sui livelli salariali, secondo la Cisl, rischia di alterare distorsioni nel sistema, bypassando la capacità di accordi collettivi di tenere conto delle specificità settoriali e territoriali che caratterizzano il tessuto produttivo italiano.

L’importanza della contrattazione collettiva, in Italia, non è un mero dato formale: la sua copertura contrattuale, attestata in circa il 98% dei casi, testimonia la sua capacità di rappresentare un pilastro della tutela dei diritti dei lavoratori.

Questo dato, tuttavia, non implica una staticità del sistema.

La sfida attuale risiede nell’estendere la protezione contrattuale a quelle sacche di lavoratori e lavoratrici che, pur rientrando in questo ampio ombrello, si trovano in condizioni di svantaggio.

Questo può derivare da una contrattazione debole, magari frutto di asimmetrie di potere tra datori di lavoro e dipendenti, o, ancora peggio, dall’applicazione di contratti in “dumping”, che sfruttano condizioni contrattuali meno favorevoli per ottenere vantaggi competitivi non etici.

La contrattazione collettiva, quindi, non deve essere considerata come un sistema chiuso e impermeabile, ma come un processo dinamico, in grado di evolvere per rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro.

Ciò implica un rafforzamento della capacità negoziale delle organizzazioni sindacali, un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni che riguardano le loro condizioni di lavoro e un’attenzione particolare alle nuove forme di lavoro, spesso caratterizzate da precarietà e incertezza.

Il rischio di un intervento legislativo generalizzato risiede nella sua potenziale incapacità di cogliere la complessità del panorama lavorativo italiano, con le sue diversità regionali, settoriali e dimensionali.

Un salario minimo legale, se non attentamente calibrato, potrebbe innescare effetti indesiderati, come l’aumento della disoccupazione, soprattutto tra i lavoratori meno qualificati, o la riduzione degli investimenti da parte delle imprese.

La Cisl, quindi, propone un approccio più mirato, volto a rafforzare la contrattazione collettiva e a tutelare i lavoratori più vulnerabili, attraverso meccanismi di controllo e di sanzione nei confronti delle imprese che applicano contratti in dumping. In sostanza, la soluzione non è imporre un salario minimo dall’alto, ma piuttosto promuovere una contrattazione più equa e protettiva, in grado di garantire a tutti i lavoratori una retribuzione dignitosa e un futuro lavorativo stabile.