San Benedetto: Regolamentata la movida, alcol vietato fino alle 6.

L’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ha recentemente promulgato un’ordinanza sindacale, entrata in vigore il [data di inizio] e protratta fino al 14 settembre 2025, con l’obiettivo di armonizzare la vivace attività serale, la cosiddetta “movida”, e garantire la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Il provvedimento, frutto di un’analisi approfondita delle problematiche emerse nelle precedenti stagioni estive, introduce una serie di prescrizioni volte a moderare il fenomeno, prevenendo fenomeni di disturbo della quiete pubblica e comportamenti a rischio.Il fulcro dell’ordinanza si concentra sulla regolamentazione degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande. Si stabilisce un limite orario alla vendita e somministrazione: le attività che offrono alimentazione dovranno concludere la propria attività entro le ore 2:45, mentre quelle con licenza per spettacoli pubblici potranno prolungare la permanenza fino alle 4:45. Un elemento distintivo è l’introduzione di una fascia oraria, dalle 22:00 alle 06:00, in cui è severamente vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia per consumo immediato che per asporto, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato. Questa restrizione si estende anche alla vendita di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, metallo o altri materiali che possano essere utilizzati impropriamente. La disciplina si applica in maniera estensiva, inglobando distributori automatici, circoli privati e persino attività artigianali, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a garantire un controllo capillare sul fenomeno.In linea con un approccio orientato alla prevenzione, l’ordinanza pone un’attenzione particolare alla riduzione dell’inquinamento acustico. La diffusione di musica amplificata da DJ e vocalist è limitata temporalmente: dal lunedì al giovedì, il termine ultimo è fissato all’una di notte, mentre dal venerdì alla domenica la diffusione è consentita fino alle due del mattino. Inoltre, si vieta l’installazione di spillatori di bevande alcoliche alla spina in aree esterne ai locali, promuovendo un ambiente più controllato e riducendo le opportunità di consumo eccessivo.L’ordinanza non si limita a imporre limitazioni, ma attribuisce anche responsabilità specifiche ai gestori degli esercizi commerciali. Questi ultimi sono tenuti a vigilare sul rispetto delle prescrizioni, adottando misure attive per evitare assembramenti e, se necessario, richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine. Un elemento innovativo è l’obbligo di sensibilizzazione: i gestori devono promuovere una campagna informativa sull’educazione al bere, la riduzione dell’inquinamento acustico e i contenuti dell’ordinanza, attraverso cartelli esplicativi. Si aggiungono l’obbligo di pulizia degli spazi esterni, la disponibilità di servizi igienici e contenitori per la raccolta differenziata, e la rimozione, alla chiusura, di arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, per prevenire utilizzi impropri.Parallelamente, l’ordinanza rivolge un appello diretto ai consumatori, vietando rigorosamente il consumo di bevande alcoliche e la detenzione di contenitori di vetro, lattine o altri materiali potenzialmente pericolosi, in spazi pubblici e aperti al pubblico, durante la stessa fascia oraria delle 22:00 alle 06:00.Questa iniziativa rappresenta un tentativo di bilanciare le esigenze di intrattenimento e di sviluppo economico con la tutela della tranquillità pubblica, mirando a una “movida” più responsabile e sostenibile per l’intera comunità. L’efficacia del provvedimento dipenderà dalla collaborazione di tutti gli attori coinvolti: amministrazione, esercenti e cittadini.