Sanità al collasso: l’emergenza di Franco, simbolo di una crisi regionale.

L’immagine che emerge dal pronto soccorso di Senigallia – un uomo, Franco, affetto da malattia oncologica, costretto a riposare sul pavimento per la carenza di lettini e barelle – non è un mero episodio isolato, ma il sintomo più evidente di una crisi sistemica che affligge il sistema sanitario regionale.

La situazione, descritta come inedita nelle Marche, non solo testimonia una profonda inadeguatezza strutturale, ma solleva interrogativi etici e di civiltà.

La vicenda di Franco non è solo una questione di mancanza di risorse immediate, ma riflette un deterioramento progressivo della capacità del sistema sanitario di garantire prestazioni dignitose e tempestive.

Questa carenza non colpisce un singolo individuo, ma incide sulla salute e sulla fiducia nell’intera collettività.

Il disagio percepito dagli operatori sanitari, testimoni diretti di questa emergenza, è palpabile e comprensibile: la loro dedizione e professionalità si scontrano quotidianamente con l’impossibilità di erogare cure adeguate in un contesto sempre più critico.

La richiesta di istituire un’unità di crisi per la sanità marchigiana è un atto di responsabilità civica che trascende le dinamiche politiche.

È imperativo superare le divisioni ideologiche e concentrare gli sforzi per affrontare una problematica che riguarda la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.

L’urgenza di intervenire non può essere rimandata a domani, né mitigata da promesse vaghe o campagne di comunicazione superficiali.

Progetto Marche Vive si rende disponibile a contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni concrete e sostenibili.

L’approccio deve essere multidisciplinare, con un’analisi approfondita delle cause profonde della crisi: carenza di personale, obsolescenza delle infrastrutture, inefficienze gestionali, finanziamenti insufficienti e un modello di assistenza che fatica a rispondere alle nuove esigenze della popolazione.

La tutela della salute non è un privilegio, ma un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione.

L’episodio di Senigallia è un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

È necessario un cambio di passo, una visione strategica a lungo termine che metta al centro la persona e la sua dignità, e che coinvolga attivamente tutti gli stakeholder del sistema sanitario: istituzioni, professionisti, associazioni di pazienti, cittadini.

Solo così sarà possibile ricostruire un sistema sanitario efficiente, equo e capace di offrire risposte adeguate a chi ne ha bisogno.

La riabilitazione del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni sanitarie è un imperativo morale e un investimento nel futuro delle Marche.