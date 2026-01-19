Sanità: la Regione estende l’operatività anche nei weekend

- PUBBLICITA -

Per rispondere all’incremento della domanda di servizi sanitari e alleggerire la pressione sugli ospedali durante i periodi di picco, la Regione ha implementato un’iniziativa volta a estendere l’operatività delle strutture sanitarie territoriali anche nei fine settimana.

La decisione, formalizzata attraverso una delibera approvata dalla Giunta regionale, prevede l’erogazione di prestazioni sanitarie in 24 sabati e 24 domeniche, distribuite strategicamente in due periodi dell’anno: dal 17 gennaio al 24 maggio 2026 e dal 3 ottobre al 29 novembre dello stesso anno.

Questa scelta temporale è stata ponderata per coprire i mesi che tradizionalmente presentano una maggiore richiesta di cure, tenendo conto delle dinamiche stagionali e delle esigenze specifiche della popolazione.

L’implementazione di questa misura rappresenta un cambio di paradigma nell’organizzazione dei servizi sanitari regionali, un tentativo di superare i confini tradizionali dell’operatività settimanale per garantire un accesso più agevole e tempestivo alle cure.

L’obiettivo primario è quello di ridurre i tempi di attesa, minimizzare il ricorso al pronto soccorso per problematiche che potrebbero essere gestite in ambito ambulatoriale e, in definitiva, migliorare la qualità della vita dei cittadini.

I primi dati di attivazione, seppur parziali, offrono un quadro iniziale dell’impatto dell’iniziativa.

L’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ancona ha registrato l’erogazione di 32 prestazioni, mentre l’Ast di Ascoli Piceno ha visto un numero più consistente di 92 interventi.

Il territorio di Pesaro Urbino ha dimostrato un’ulteriore richiesta, con 131 prestazioni erogate, mentre l’Istituto Nazionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori (Inrca) ha contribuito con 141 prestazioni.

Queste prime cifre, pur essendo indicative, suggeriscono una diversa capacità di risposta e un’eterogenea domanda di servizi tra le diverse aree territoriali.

L’analisi approfondita dei dati futuri sarà fondamentale per ottimizzare l’allocazione delle risorse, valutare l’efficacia dell’iniziativa e apportare eventuali modifiche per massimizzare l’impatto positivo sulla salute della comunità.

La delibera regionale non solo rappresenta un investimento concreto nel sistema sanitario, ma anche un segnale di attenzione verso le reali necessità dei cittadini, aprendo la strada a nuove forme di organizzazione e gestione dei servizi sanitari territoriali, orientate alla prossimità e alla continuità dell’assistenza.

Il monitoraggio costante e l’adattamento alle esigenze emergenti saranno cruciali per il successo a lungo termine di questo importante progetto.