SanitArt: Arte e Benessere nel Sistema Sanitario Marchigiano

SanitArt: Un’Oasi di Bellezza e Benessere nel Sistema Sanitario MarchigianoUn’iniziativa pionieristica nasce a Ancona, unendo le forze dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Azienda Sanitaria Territoriale per dare vita a SanitArt, un progetto che ridefinisce il concetto di cura e ambiente ospedaliero.

SanitArt non si limita a migliorare l’aspetto fisico delle strutture sanitarie, ma aspira a trasformarle in veri e propri spazi di benessere, dove arte, cultura e sanità si fondono in un’esperienza integrata.

Il progetto, fortemente voluto dalla direzione strategica dell’Ast Ancona, guidata dal direttore Giovanni Stroppa, e sotto la guida esperta della docente Univpm Stefania Fortuna, esperta di storia della medicina, si propone di introdurre interventi artistici diversificati – mostre, installazioni immersive, laboratori creativi, performance musicali, letture ad alta voce, attività didattiche interattive e concorsi aperti alla comunità – all’interno di ospedali, ambulatori, farmacie e altre strutture sanitarie della provincia.

L’obiettivo primario è duplice: da un lato, valorizzare il ricco patrimonio immobiliare sanitario, spesso dimenticato o sottoutilizzato; dall’altro, creare ambienti più accoglienti, confortevoli e inclusivi, capaci di ridurre lo stress e favorire il recupero psico-fisico di pazienti, familiari e personale sanitario.

La convenzione triennale siglata tra l’Università e l’Ast Ancona prevede la creazione di un gruppo di lavoro congiunto che analizzerà proposte artistiche provenienti da artisti, enti e associazioni, selezionando interventi mirati a rispondere alle specifiche esigenze di ciascuna struttura.

Il progetto si configura come un ecosistema collaborativo, coinvolgendo attivamente artisti, curatori, studenti, personale sanitario e la comunità locale, in un’ottica di co-creazione e partecipazione.

Il rettore Gian Luca Gregori sottolinea come SanitArt rappresenti un esempio emblematico del ruolo dell’università come motore di sviluppo territoriale e promotore di iniziative incentrate sulla persona.

La sinergia tra cultura, arte e salute non è solo un connubio virtuoso, ma un investimento strategico nel benessere collettivo, in grado di generare valore sociale e culturale duraturo.

Giovanni Stroppa evidenzia come SanitArt si inserisca in un percorso di progressiva apertura e inclusione del sistema sanitario, con l’ambizione di rendere la cura più umana e accessibile.

Il progetto, già sostenuto da precedenti collaborazioni tra l’Ast e l’Università – come la valorizzazione della Casa Rossa e i progetti di ricerca in ambito agricolo – si pone come un’opportunità per innovare l’esperienza del paziente e migliorare le condizioni di lavoro del personale.

La professoressa Fortuna rimarca il riconoscimento scientifico del ruolo delle arti nei processi di cura, evidenziando come la musicoterapia, la letteratura, la pittura e altre forme d’espressione creativa possano agire come “terapie complementari” efficaci per persone di tutte le età e in diverse situazioni di vulnerabilità.

SanitArt si propone quindi di catalizzare un processo di rigenerazione, non solo degli spazi fisici, ma anche del patrimonio culturale e storico del territorio, rendendolo fruibile alla comunità e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza.

L’iniziativa si apre a un futuro di sperimentazione, ricerca e dialogo interdisciplinare, con l’obiettivo di costruire un modello di sanità innovativo e centrato sulla persona.