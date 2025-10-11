Sant’Elpidio a Mare: un monumento per i caduti, memoria e impegno civile

A Sant’Elpidio a Mare, un atto di memoria solenne e profondamente sentito ha arricchito il tessuto civile della comunità.

La recente inaugurazione del monumento dedicato ai caduti nell’adempimento del dovere, più che una semplice cerimonia, rappresenta l’emersione di un bisogno ancestrale: quello di custodire e tramandare i valori di sacrificio, dedizione e coraggio incarnati da coloro che hanno servito lo Stato, spesso a costo della vita.

L’iniziativa, nata dal cuore pulsante della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, testimonia l’impegno costante dell’organizzazione nel promuovere un legame indissolubile tra le nuove generazioni e la storia del Paese.

Il progetto, fortemente voluto dal presidente maggiore Serafino Dell’Avvocato e dall’intero direttivo, si configura come un tassello fondamentale delle attività civiche, culturali e memoriali che l’associazione persegue con passione e determinazione.

L’amministrazione comunale ha offerto un sostegno concreto, individuando un’area di pregio, accanto alla Biblioteca Santori, per l’ubicazione del manufatto.

L’opera, plasmata dalle abili mani del maestro Sandro Bartolacci, anch’egli associato e portatore di una profonda esperienza nel servizio all’Arma, si erge ora come simbolo tangibile di gratitudine e riflessione.

Bartolacci, con la sua scultura, ha voluto materializzare un sentimento di profondo rispetto, traducendo in forma artistica l’impegno verso la memoria dei militari caduti.

La partecipazione di autorità di ogni ordine e grado – dal prefetto Edoardo D’Alascio al generale di Corpo d’Armata Rosario Aiosa, passando per i rappresentanti di Provincia, Legione Carabinieri Marche, Questura, Guardia di Finanza e numerose sezioni dell’Anc provenienti da diverse province e regioni – sottolinea la rilevanza nazionale dell’evento.

La presenza di delegazioni esterne, inclusa una sezione dall’estero, dalla Repubblica di San Marino, evidenzia il valore universale dei principi di lealtà e sacrificio che il monumento celebra.

La celebrazione ha visto il coinvolgimento attivo della comunità locale, con la partecipazione di sindaci del Fermano, studenti delle scuole medie, docenti e la direttrice scolastica Teresa Santagata, un gesto che sottolinea l’importanza di educare le giovani generazioni ai valori della Patria e del coraggio.

La funzione religiosa officiata da don Enzo Niccolini nella chiesa Collegiata di Sant’Elpidio Abate, la musica della banda cittadina e il picchetto d’onore dei militari dell’Arma hanno contribuito a creare un’atmosfera di profonda commozione e rispetto.

La lettura del messaggio del Ministro della Difesa Guido Crosetto ha concluso la cerimonia, ribadendo l’importanza della memoria per la coesione nazionale e per la trasmissione dei valori fondanti della Repubblica Italiana.

Il piazzale dedicato all’Arma dei Carabinieri, inaugurato in concomitanza, costituisce un ulteriore omaggio a coloro che hanno difeso la libertà e la sicurezza del Paese.