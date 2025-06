Sanzioni stradali: incassi in crescita nei comuni di Fabriano e dintorni

Andamento dei proventi derivanti dalle infrazioni al Codice della Strada nelle aree di Fabriano e dintorni: analisi e prospettiveUn’indagine dettagliata sui dati ufficiali trasmessi al Ministero dell’Interno rivela dinamiche contrastanti nell’incasso di sanzioni per violazioni del Codice della Strada nei comuni di Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga e Sassoferrato (provincia di Ancona). Il confronto tra il 2023 e il 2024 evidenzia un incremento significativo delle entrate per i primi due comuni, mentre Sassoferrato rappresenta un’eccezione con un lieve decremento.Fabriano registra un aumento sostanziale dei proventi, passando da 158.357 euro nel 2023 a 194.541,56 euro nel 2024. All’interno di questa cifra, le sanzioni per eccesso di velocità, pur rimanendo una voce rilevante, mostrano una leggera contrazione, passando da 15.062,54 a 9.867,28 euro. Questo potrebbe indicare un’evoluzione nelle modalità di controllo o una diversa tipologia di infrazioni rilevate.Certo d’Esi manifesta la crescita più marcata, con un raddoppio dei proventi, saliti da 66.436,78 euro a 134.393,10 euro. Tale aumento riflette probabilmente una maggiore intensità dei controlli, un incremento del traffico o una combinazione di entrambi. L’analisi di questi dati impone una riflessione più approfondita sulle cause di tale variazione, soprattutto in termini di sicurezza stradale e gestione del traffico.A Genga, l’aumento dei proventi è anch’esso notevole, passando da 6.035,29 euro a 25.137,70 euro. La stragrande maggioranza di queste sanzioni è attribuibile a violazioni del limite di velocità, suggerendo che l’attenzione delle autorità è focalizzata su questo specifico tipo di infrazione. Un aumento così significativo solleva interrogativi sulla potenziale efficacia delle misure di sensibilizzazione e sulla necessità di valutare nuove strategie per la sicurezza stradale.L’anomalia si riscontra nel comune di Sassoferrato, dove si registra un lieve calo dei proventi, scesi da 19.185,61 euro nel 2023 a 18.817,16 euro nel 2024. Questa tendenza potrebbe essere legata a fattori locali, come una minore intensità del traffico o una diversa strategia di controllo da parte delle autorità.Le risorse derivanti da queste sanzioni, come previsto dalla normativa vigente, sono destinate a finalità specifiche legate al miglioramento della sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. Questi interventi comprendono il rinnovo e il potenziamento della segnaletica stradale, l’incremento delle attività di controllo, la promozione dell’educazione stradale nelle scuole, l’assistenza al personale e la valorizzazione della mobilità ciclistica. L’analisi complessiva suggerisce una necessità di monitoraggio costante delle dinamiche in atto, con particolare attenzione alla correlazione tra l’aumento delle sanzioni e l’effettivo miglioramento della sicurezza stradale. Un’indagine più approfondita potrebbe valutare l’impatto delle diverse strategie di controllo, l’efficacia delle campagne di sensibilizzazione e la correlazione tra l’aumento dei proventi e la qualità della vita nei comuni coinvolti. Infine, è auspicabile che le risorse derivanti da queste sanzioni siano impiegate in modo trasparente ed efficiente, a beneficio dell’intera comunità.