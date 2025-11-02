Scalatrice ferita: intervento aereo salva una vita nel Fabrianese

Nel cuore del Fabrianese, provincia di Ancona, una drammatica emergenza ha coinvolto una scalatrice durante un’arrampicata in una zona rocciosa particolarmente impegnativa, nei pressi della Falesia Moai.

L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha visto la donna, una quarantenne residente nelle Marche, riportare un grave trauma cranico a seguito dell’impatto con un masso staccatosi dalla parete.

La notizia ha immediatamente attivato il sistema di soccorso, mobilitando le risorse specializzate del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (S.

A.

S.

), che si sono prontamente diretti verso la zona, affrontando un terreno impervio e un percorso accidentato per raggiungere la via ferrata.

La complessità dell’intervento è stata amplificata dalla posizione isolata della scalatrice, che rendeva impraticabile un trasporto terrestre convenzionale.

Stante la gravità delle lesioni e la necessità di un intervento medico tempestivo, è stato richiesto l’intervento aereo.

Un elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, decollato dalla base di Arezzo, ha raggiunto la zona, portando a bordo un medico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

I tecnici del S.

A.

S.

, in collaborazione con il medico, hanno stabilizzato la paziente, procedendo alla sua immobilizzazione su una speciale barella da soccorso alpino.

L’operazione di recupero è stata condotta con tecniche alpinistiche avanzate, sfruttando le capacità verricellari dell’elicottero per sollevare la barella con la paziente e il medico, trasferendoli a bordo del velivolo.

L’elicottero ha quindi provveduto al rapido trasporto della donna all’ospedale universitario Torrette di Ancona, dove è stata affidata alle cure specialistiche per affrontare le conseguenze del trauma cranico.

L’episodio sottolinea la pericolosità dell’arrampicata in ambiente naturale e l’importanza di una preparazione adeguata, dell’utilizzo di attrezzature di sicurezza e della pronta disponibilità di un sistema di soccorso efficiente e multidisciplinare.