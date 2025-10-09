Sciopero, frattura sindacale: CGIL e CISL a confronto.

Le recenti polemiche seguite allo sciopero del 4 ottobre hanno acuito le divergenze tra le organizzazioni sindacali, in particolare tra CGIL e CISL.

L’affermazione della segretaria regionale della Fiom CGIL Marche, Sara Galassi, durante l’assemblea regionale dei metalmeccanici ad Ancona, ha evidenziato una distanza interpretativa profonda riguardo alla natura stessa delle proteste e alle strategie sindacali da adottare.

Galassi ha contestato con fermezza le dichiarazioni rilasciate dalla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, a San Benedetto del Tronto, accusandola implicitamente di un’adesione, seppur non esplicita, alle posizioni governative.

L’obiezione centrale di Galassi risiede nella critica al pragmatismo espresso da Fumarola, la quale aveva sottolineato la necessità di comprendere le dinamiche dell’esecutivo e la disponibilità finanziaria per intraprendere azioni concrete.

Questa prospettiva è stata respinta da Galassi, la quale ha affermato che il sindacato non può limitarsi ad analizzare la situazione, ma deve attivamente proporre soluzioni e individuare risorse alternative.

La divergenza si estende anche alla valutazione delle mobilitazioni di piazza.

Fumarola ha espresso dubbi circa l’opportunità di scendere in strada, sostenendo l’assenza di condizioni di urgenza che giustifichino una protesta.

Questa posizione è stata aspramente criticata da Galassi, che ha denunciato un volantino diffuso dalla CISL nei luoghi di lavoro, percepito come un tentativo di scoraggiare lo sciopero.

La segretaria della Fiom CGIL ha sottolineato l’incongruenza di una tale iniziativa, sollevando interrogativi sull’impegno della CISL nei confronti dei diritti dei lavoratori e sulla sua capacità di comprendere le loro esigenze.

Al di là delle singole affermazioni, queste polemiche rivelano una frattura più ampia all’interno del movimento sindacale italiano.

La CGIL, con la sua tradizione di protagonismo e mobilitazione, sembra orientata a una linea più conflittuale e orientata alla pressione sociale, mentre la CISL appare più incline a un approccio dialogico e collaborativo con le istituzioni, anche a costo di compromessi.

Questa divergenza strategica rischia di indebolire la capacità del sindacato di rappresentare efficacemente gli interessi dei lavoratori e di contrastare le disuguaglianze sociali, soprattutto in un contesto economico e politico complesso come quello attuale.

La questione non è solo di tattica sindacale, ma di visione della democrazia e del ruolo del lavoro all’interno della società.