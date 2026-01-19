Screening cardiologici: successo a Osimo e Sirolo per la prevenzione.

- PUBBLICITA -

Un’iniziativa di screening cardiologico preventivo ha riscosso un notevole successo nel territorio di Osimo e Sirolo (Ancona), offrendo ai cittadini un servizio essenziale per la tutela della salute cardiovascolare.

L’evento, orchestrato dalla Croce Rossa di Osimo con la collaborazione sinergica della Croce Azzurra di Sirolo, del gruppo comunale Aido di Sirolo e sostenuto da Astea Energia, ha visto il coinvolgimento attivo di volontari, medici cardiologi e delle amministrazioni comunali di Osimo e Sirolo.

Nel corso del primo weekend, il 17 e 18 gennaio, sono stati eseguiti 96 screening, identificando 7 casi che richiedono ulteriori approfondimenti clinici, evidenziando l’importanza cruciale di un monitoraggio proattivo per la prevenzione di patologie potenzialmente gravi.

Questa iniziativa si inserisce in un’ottica di medicina territoriale, mirata a portare la prevenzione direttamente al cittadino, superando barriere geografiche e socio-economiche che spesso ostacolano l’accesso a servizi specialistici.

L’impegno a favore della salute cardiovascolare non si ferma qui.

Nei fine settimana successivi, si prevede di estendere il servizio ad altri comuni della provincia, con appuntamenti programmati a Offagna (24 e 25 gennaio) e nuovamente a Osimo (31 gennaio e 1 febbraio).

La collaborazione con il reparto di Cardiologia degli Ospedali Riuniti delle Marche (ospedale di Torrette) garantisce un elevato standard qualitativo delle prestazioni e un supporto specialistico per l’interpretazione dei risultati degli screening.Il successo di questa iniziativa è anche il frutto di un’iniziativa di raccolta fondi, lo spettacolo “MedicieFriends”, che ha contribuito a finanziare l’organizzazione di tali eventi, dimostrando come l’impegno civico e la creatività possano convergere per il bene della comunità.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di un approccio integrato alla salute, che coinvolga attivamente le associazioni di volontariato, le istituzioni locali e i professionisti sanitari, per promuovere una cultura della prevenzione e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La resilienza e la capacità di adattamento dimostrate dalle associazioni coinvolte rappresentano un modello virtuoso per la gestione della salute territoriale e per la costruzione di una comunità più sana e consapevole.