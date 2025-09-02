Serra San Quirico: Allarme per replica pistola, denunciato un uomo.

Nella quiete notturna di Serra San Quirico, una telefonata concitata ha interrotto la tranquillità, allertando i Carabinieri della Compagnia di Fabriano.

La chiamata, carica di apprensione, segnalava la presenza in strada di un individuo armato, un elemento che sollevava immediatamente preoccupazione per la sicurezza pubblica.

La tempestività dell’intervento della Gazzella, unità di pronto intervento, si è rivelata cruciale.

I militari, agendo con professionalità e rapidità, sono riusciti a localizzare l’uomo in tempi brevissimi.

Inizialmente reticente e in preda a una condizione di alterazione alcolica palese, l’uomo ha negato di possedere un’arma.

La perquisizione personale, condotta con scrupolo e nel rispetto delle procedure, ha permesso di rinvenire un oggetto che, pur non rientrando nella categoria delle armi da fuoco, ha generato un iniziale equivoco: una replica a gas, fedele nel design e nelle caratteristiche esteriori ad una pistola vera.

La somiglianza ingannevole, frutto di una meticolosa riproduzione, rendeva difficile distinguere l’oggetto dall’arma vera, alimentando la gravità percepita della situazione.

La replica a gas, di potenza inferiore alla soglia stabilita per l’esenzione dal porto d’armi (inferiore a 7,5 Joule), è stata sottoposta a sequestro, in attesa di ulteriori verifiche.

L’uomo, un sessantenne residente in loco, con precedenti contatti con le forze dell’ordine, è stato denunciato per ubriachezza, un fattore che ha contribuito alla sua condizione di disorientamento e alla sua reticenza iniziale.

L’episodio solleva una riflessione importante sulla necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alla detenzione e all’esibizione pubblica di repliche di armi, anche se prive di potenziale offensivo.

La percezione di pericolo, alimentata dall’apparenza ingannevole, può generare allarme sociale e ingenti risorse per le forze dell’ordine, come dimostrato dalla rapidità e dalla determinazione dell’intervento in questo caso.

La segnalazione è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria, che valuterà le implicazioni legali dell’accaduto, considerando sia la condotta dell’uomo che il potenziale impatto sulla sicurezza collettiva.