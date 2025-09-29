Servigliano sotto assalto: due rapine scuotono il centro storico.

Servigliano, Fermo – Un’ombra di insicurezza si addensa sul cuore storico di Servigliano, scossa da due audaci episodi di rapina che, in un lasso di soli quindici giorni, hanno preso di mira la stessa tabaccheria.

Le indagini, condotte con scrupolo dai Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, si concentrano per chiarire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili, escludendo al momento nessuna ipotesi, nemmeno quella di un collegamento tra i due colpi o di un’unica mente criminale dietro le azioni.

Il primo attacco, risalente al 12 settembre, si è verificato durante la pausa pranzo, verso le ore 14:00.

Un individuo ha fatto irruzione nel locale, interrompendo la tranquillità del centro e seminando apprensione tra i residenti.

La seconda aggressione, avvenuta sabato 27 settembre, ha preso di sorpresa la titolare, intorno alle 20:30, quando la tabaccheria era in procinto di chiudere.

In entrambi i casi, i malviventi hanno agito con un modus operandi simile, caratterizzato dalla minaccia armata con coltelli e dall’utilizzo di scaldacollo per oscurare parzialmente il volto.

La paura e l’angoscia provate dalla proprietaria, vittima per due volte, sono palpabili, rendendo l’accaduto particolarmente traumatico.

Il bottino della rapina del 27 settembre si è quantificato in circa mille euro, prontamente sottratti all’attività.

Gli investigatori, dopo aver eseguito accurati sopralluoghi sul luogo delle rapine, stanno analizzando immagini di videosorveglianza, raccogliendo testimonianze e vagliando elementi a disposizione per ricostruire la sequenza degli eventi e rintracciare i soggetti coinvolti.

L’ipotesi di una pianificazione accurata, volta a sfruttare i momenti di minor affluenza e la prevedibilità degli orari di apertura e chiusura, non viene esclusa.

La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza percepita e sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nel centro storico.

Si auspica una risposta tempestiva e incisiva da parte delle autorità competenti per ripristinare la tranquillità e il senso di sicurezza nella comunità di Servigliano, affrontando con determinazione la sfida posta da questi atti criminali e prevenendo ulteriori episodi.

La collaborazione dei cittadini, attraverso la segnalazione di qualsiasi elemento sospetto, si rivela cruciale per contribuire all’esito positivo delle indagini e per arginare il fenomeno della criminalità.