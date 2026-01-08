Servizio Farmaceutico AST Ancona: Orari Estesi e Maggiore Accessibilità

- PUBBLICITA -

L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona rafforza il suo impegno verso la cittadinanza, implementando un ampliamento significativo del Servizio Farmaceutico Territoriale precedentemente situato presso l’ex complesso Crass, in via Cristoforo Colombo 106.

Questa iniziativa strategica, che va ben oltre una semplice estensione degli orari, riflette una più ampia visione di accessibilità e centralità del paziente nel sistema sanitario locale.

L’evoluzione del servizio, che si radica in una profonda analisi dei bisogni espressi dalla comunità anconetana e dei comuni circostanti, si manifesta concretamente con l’introduzione di due aperture pomeridiane settimanali.

Il front office, situato nella Palazzina n. 11, sarà ora accessibile con orari estesi: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30, con l’aggiunta di un pomeriggio dedicato (mercoledì) dalle 14:30 alle 16:30.

Questo incremento di sei ore settimanali rappresenta un passo avanti cruciale per conciliare le esigenze di accesso alle cure con gli impegni personali e professionali dei cittadini.

L’AST Ancona, in linea con una politica di miglioramento continuo, ha accompagnato questo ampliamento con misure complementari.

L’assunzione di un farmacista aggiuntivo garantirà una gestione più efficiente del flusso di utenti e una maggiore capacità di risposta alle richieste.

Parallelamente, sono stati avviati lavori di copertura dell’atrio antistante il front office, finalizzati a creare un ambiente più accogliente e protetto, minimizzando i disagi legati alle attese.

È importante sottolineare che il Servizio Farmaceutico Territoriale ha già beneficiato di importanti interventi di riqualificazione negli ultimi due anni, con ampliamento dei locali, creazione di un nuovo front office e area di accoglienza accessibile a tutti, evidenziando l’impegno costante dell’AST verso un’offerta sanitaria all’avanguardia.

Queste azioni si inseriscono in un piano aziendale più ampio, mirato a fornire servizi sempre più funzionali e incentrati sulle reali necessità del territorio.

Le prime reazioni da parte degli utenti sono state estremamente positive, con un diffuso apprezzamento per la maggiore flessibilità degli orari.

Il dottor Michele Gentili, responsabile del servizio, sottolinea come questa evoluzione permetta di rispondere in modo più efficace alle esigenze della popolazione.

La possibilità di disporre di personale aggiuntivo apre anche la strada a ulteriori estensioni di orario in futuro.

L’assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro, ha espresso viva soddisfazione per l’iniziativa, riconoscendo l’impegno del direttore Giovanni Stroppa, del team e del dottor Gentili.

Questo ampliamento, come anticipato, rappresenta un importante contributo al benessere della comunità anconetana, confermando la centralità di un sistema sanitario pubblico efficiente e attento alle esigenze dei cittadini.

L’iniziativa è un esempio di come l’ascolto attivo del territorio e la capacità di tradurre le richieste in azioni concrete possano migliorare significativamente la qualità della vita dei residenti.