Sfiducia e polemiche all’Its Smart Academy: il Presidente fuori

La recente decisione del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione dell’Istituto Tecnico Superiore Smart Academy, con sede a Porto Sant’Elpidio, ha acceso un acceso dibattito sulla governance e la direzione strategica dell’ente.

L’unanimità con cui il CdA ha espresso una mozione di sfiducia e revocato l’incarico al Presidente Andrea Santori, solleva interrogativi cruciali sul rapporto tra leadership, visione e la volontà di un’evoluzione strutturale.

Santori, reagendo alla decisione, ha immediatamente chiarito un punto fondamentale: l’elezione del Presidente spetta all’Assemblea, non al CdA.

Questo principio, sancito dalle norme statutarie, sottolinea l’importanza della legittimazione democratica di un ruolo apicale in un’istituzione finalizzata alla crescita professionale e al progresso del territorio.

La vicenda assume ulteriori risvolti significativi se consideriamo la proposta di allargamento del CdA, avanzata proprio da Santori durante l’assemblea del 16 ottobre.

L’idea era quella di integrare figure imprenditoriali provenienti da settori diversi e territori ampi, portando con sé competenze e prospettive inedite.

Questa visione, mirata a rafforzare la rappresentatività del CdA e a favorire una governance più inclusiva, sembra aver generato resistenze che hanno contribuito al clima di tensione culminato nella revoca dell’incarico.

Le critiche di Santori nei confronti della composizione attuale del CdA non lasciano spazio a interpretazioni: la percezione di una struttura anacronistica, rappresentata da figure legate al passato, con un ex imprenditore, un ex rappresentante di categoria e una dirigente di un istituto scolastico ormai relegato a un passato remoto, appare come un ostacolo all’innovazione e all’adattamento alle dinamiche del mercato del lavoro.

L’Its Smart Academy, come modello di formazione professionale integrata, deve incarnare la capacità di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del tessuto produttivo.

La sua forza risiede nella sintesi tra istruzione e mondo del lavoro, richiedendo flessibilità organizzativa, apertura all’imprenditoria di successo e una costante attenzione ai cambiamenti sociali ed economici.

Il progetto 4+2, sviluppato in collaborazione con il Carlo Urbani, e il successo nella realizzazione del campus a Porto Sant’Elpidio, sono testimonianze tangibili di questa visione, che, evidentemente, non ha trovato piena condivisione all’interno del CdA.

Con un tono che sconfina nell’amarezza, Santori sottolinea come le dinamiche interne, segnate da decisioni impopolari e apparentemente retrograde, rischino di compromettere l’immagine dell’istituto e di frenare la sua crescita.

Mentre il dibattito si concentra sulle dinamiche di potere e sulle defenestrazioni, l’attenzione dovrebbe essere rivolta alla concreta necessità di formare tecnici specializzati e di offrire ai giovani opportunità di crescita professionale.

Nonostante la recente decisione, Santori si dimostra disponibile a collaborare, confidando nella saggezza dell’Assemblea e ribadendo il suo impegno verso la crescita dell’istituto e la soddisfazione dei ragazzi e delle imprese.

La sua priorità rimane la creazione di un percorso formativo di eccellenza, capace di rispondere alle sfide del futuro e di offrire ai giovani la possibilità di costruire un percorso professionale solido e gratificante.

Il futuro dell’Its Smart Academy dipenderà ora dalla capacità dell’Assemblea di definire una direzione strategica chiara e condivisa, in grado di valorizzare il potenziale dell’istituto e di garantire la sua crescita sostenibile nel tempo.