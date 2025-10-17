Sforzacosta: Inaugurato l’ABF Hub educativo, un polo per la comunità.

La comunità di Sforzacosta celebra l’apertura dell’ABF Hub educativo 0-11 “G.

Natali”, un intervento di importanza strategica che consolida il tessuto sociale e scolastico del territorio maceratese.

L’inaugurazione, fissata per il 15 settembre in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, ha segnato la conclusione di un percorso ambizioso, nato dalla sinergia tra l’Andrea Bocelli Foundation e l’amministrazione comunale, e ha visto la partecipazione di figure di spicco nel panorama sportivo e artistico nazionale, testimoniando l’impatto positivo dell’iniziativa.

L’Hub rappresenta il coronamento di un piano di riqualificazione urbana più ampio, avviato nel 2023, volto a restituire alla comunità spazi vitali e funzionali.

Precedentemente, erano stati realizzati il Polo per l’Infanzia 0-6 e un intervento di ristrutturazione della scuola primaria e del giardino annesso, configurando un ecosistema educativo integrato e inclusivo.

Questo quinto intervento marchigiano, a distanza di anni dal devastante sisma del 2016, rafforza il modello di collaborazione pubblico-privato, un approccio che privilegia l’effettiva partecipazione della comunità locale nel processo decisionale e nella realizzazione dei progetti.

La nuova palestra, fulcro dell’Hub, trascende la sua funzione originaria di spazio dedicato all’attività fisica.

Grazie al murales realizzato dall’artista Alice Lotti, frutto di un laboratorio creativo e partecipato con gli studenti, l’ambiente si è trasformato in un luogo di aggregazione e identità, un vero e proprio simbolo della resilienza e della rinascita.

Come sottolineato da Laura Biancalani, direttore generale ABF, la palestra è un luogo di crescita condivisa, uno spazio aperto alla comunità anche al di fuori dell’orario scolastico, favorendo l’interazione tra generazioni e la diffusione di competenze.

Veronica Berti Bocelli, vicepresidente ABF, ha espresso la volontà di celebrare non solo il completamento del progetto, ma soprattutto l’inizio di una nuova fase di sviluppo per la comunità.

Il sindaco Sandro Parcaroli ha definito l’Hub un polo educativo unico e integrato, un punto di riferimento per il territorio, capace di rafforzare il legame tra scuola, famiglia e tessuto sociale locale.

L’impegno della ABF, in un’ottica di sviluppo continuo, si concretizza anche con l’avvio, a San Ginesio, della costruzione del nuovo Ipsia R.

Frau, una scuola innovativa che pone al centro la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza sismica, con un impianto fotovoltaico e una certificazione antisismica di classe IV, incarnando un modello di edilizia scolastica all’avanguardia.

L’iniziativa testimonia la volontà di creare ambienti di apprendimento stimolanti, sicuri e in linea con le sfide del futuro, promuovendo una formazione completa e responsabile.