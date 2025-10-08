Silent Fitness Solidale: Movimento, Musica e Solidarietà a Fano

Silent Fitness Solidale: un’esperienza multisensoriale per il benessere e la comunitàDomenica 12 ottobre, Fano si trasformerà in un palcoscenico di movimento, musica e profonda solidarietà con la quinta edizione di Silent Fitness Solidale, un evento promosso dal Comitato di Fano della Croce Rossa Italiana.

Ben più di una semplice camminata, si tratta di un’immersione sensoriale progettata per fondere l’attività fisica, l’arte della motivazione e l’impegno sociale in un’esperienza indimenticabile.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo primario di raccogliere fondi a sostegno delle vitali attività della Croce Rossa di Fano, si evolve ogni anno ampliando il suo impatto sulla comunità.

Quest’anno, il percorso si snoderà attraverso il cuore pulsante della città, dalle piazze storiche al suggestivo lungomare, offrendo ai partecipanti una prospettiva inedita del patrimonio urbano.

Il fulcro dell’evento è la camminata sincronizzata, resa unica dalla dotazione di cuffie wireless.

Attraverso queste, i partecipanti saranno guidati da un team di trainer di altissimo livello: Elsa Montemagno, Mattia Diamantini, Enrico Diamantini e Diego Rolon, figure di spicco nel panorama.