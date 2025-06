Smantellata a Ancona una rete di traffico illecito: scoperti 160.000 euro.

Ad Ancona, in un contesto di crescente attenzione ai flussi finanziari internazionali, un minibus appena sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia è stato oggetto di un controllo mirato, rivelando un ingente quantitativo di denaro contante: circa 160.000 euro. La scoperta, frutto di un’azione congiunta tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l’Ufficio Adm Marche 1 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, testimonia l’intensificazione delle attività di vigilanza sui movimenti di capitali attraverso il porto dorico, un nodo cruciale per il commercio nell’Adriatico.Il conducente, interrogato inizialmente, aveva dichiarato di non avere nulla da segnalare. Tuttavia, i suoi comportamenti, caratterizzati da un’evidente apprensione e un’incongruenza tra parole e linguaggio del corpo, destarono immediatamente i sospetti degli operatori. Questo, unitamente alla necessità di accertare la piena conformità alle normative in materia di controllo valutario, portò a disporre un’ispezione più approfondita del veicolo. L’efficacia di questa indagine è stata amplificata dall’impiego di Isabel, un “cash dog” della Guardia di Finanza, specializzato nell’individuazione di somme di denaro nascoste, un esempio di come l’innovazione tecnologica e l’addestramento specifico siano elementi chiave per contrastare i traffici illeciti.La somma di denaro, accuratamente occultata in un compartimento secondario del bagagliaio, era ampiamente superiore alla soglia consentita per la libera circolazione di capitali. In virtù delle normative vigenti, è stata immediatamente disposta una sanzione pecuniaria accompagnata dalla confisca di 150.000 euro, una misura preventiva volta a scoraggiare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro sporco.Questa operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli sistematici condotti regolarmente presso il porto di Ancona, che nel corso del 2024 hanno già portato alla confisca di oltre un milione e mezzo di euro. La sinergia operativa tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si configura come un elemento strategico per salvaguardare l’integrità del sistema finanziario nazionale. Il porto di Ancona, in ragione della sua posizione geografica e del suo ruolo centrale nei flussi commerciali regionali e internazionali, rappresenta un potenziale punto di ingresso per proventi illeciti derivanti da attività criminali di varia natura. Il presidio costante e coordinato del territorio mira a prevenire e reprimere tali fenomeni, promuovendo uno sviluppo economico sano e sostenibile, fondato sulla legalità e sulla trasparenza. L’episodio sottolinea l’importanza di un’azione di contrasto proattiva, che combini l’esperienza umana con le più avanzate tecnologie per tutelare l’economia e la sicurezza del Paese.