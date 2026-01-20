Smantellata rete di spaccio a Castorano: arrestato e indagini in corso

- PUBBLICITA -

Smantellata una rete di distribuzione di sostanze stupefacenti a Castorano: arrestato pregiudicato e indagine in corsoUn’operazione congiunta della Polizia di Stato, coordinata dalla Questura di Ascoli Piceno e sviluppata con la sinergia della Squadra Mobile e del Commissariato di San Benedetto del Tronto, ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 33 anni, residente a Castorano, sospettato di far parte di una rete di spaccio di stupefacenti operante nella vallata del Piceno.

L’arresto, avvenuto il 16 gennaio, fa seguito a un’indagine mirata, alimentata da informazioni cruciali provenienti dal Commissariato di Polizia, che suggerivano un’attività illecita di natura narcotica.

L’approfondimento investigativo ha rivelato un quadro preoccupante: l’uomo, già noto alle autorità per precedenti contatti con le forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura di affidamento in prova ai servizi sociali, gestiva un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare un carico significativo: oltre 400 grammi di hashish, suddivisi in quattro panetti, e circa 40 grammi di cocaina, una parte dei quali già confezionati in dosi pronte per la cessione a terzi.

Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato attrezzatura essenziale per la preparazione e il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione, un cucchiaino utilizzato per pesare le sostanze e materiali di imballaggio.

Questi elementi suggeriscono un’organizzazione strutturata e una capacità di operare su scala significativa.

Il 17 gennaio, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Parallelamente, è stato emesso un provvedimento che ha modificato la precedente misura di affidamento in prova ai servizi sociali, conducendo alla carcerazione immediata del soggetto e alla sua collocazione presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto.

L’operazione non si esaurisce con l’arresto.

Le indagini proseguono a ritmo serrato, con l’obiettivo di identificare eventuali complici e di ricostruire la filiera di approvvigionamento e distribuzione.

La Questura di Ascoli Piceno, in un comunicato ufficiale, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno del traffico di droga, impegnandosi a contrastare attivamente ogni forma di attività illecita che possa compromettere la sicurezza e la salute pubblica.

L’evento evidenzia la necessità di un approccio sinergico tra le forze dell’ordine e le istituzioni per affrontare efficacemente le sfide poste dal narcotraffico e tutelare il territorio.