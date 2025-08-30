Smarrite in Valle dell’Ambro: salvate due escursioniste

Nel cuore della Valle dell’Ambro, un territorio aspro e suggestivo incastonato nel Fermano, si è verificato un episodio che ha messo a dura prova la resilienza di due escursioniste e ha richiamato in azione l’efficienza dei soccorsi alpini.

Il pomeriggio, immerso nel silenzio interrotto solo dal canto degli uccelli e dal fruscio delle foglie, si è trasformato in un momento di incertezza quando le due donne, intraprendenti esploratrici del paesaggio marchigiano, si sono rese conto di aver smarrito il proprio percorso.

La disavventura è iniziata con una decisione apparentemente innocua: allontanarsi dai sentieri segnalati, spinti dalla curiosità di addentrarsi in una porzione particolarmente affascinante del bosco, poco dopo aver lasciato Casale Rinaldi.

La densità della vegetazione, tipica di quell’area, ha progressivamente eroso la visibilità e, con essa, la percezione del percorso, rendendo la risalita verso il sentiero principale un’impresa sempre più ardua.

La crescente sensazione di smarrimento, unita alla calante luce del giorno, ha spinto le escursioniste a compiere il gesto cruciale di richiamare i soccorsi tramite il 112.

La risposta è stata tempestiva ed efficiente.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, esperti conoscitori del territorio e formati per fronteggiare le sfide poste da ambienti montuosi, si sono prontamente mobilitati.

La localizzazione precisa delle escursioniste si è rivelata una priorità, e l’intervento è stato coordinato con l’obiettivo di minimizzare i tempi di attesa e massimizzare la sicurezza.

L’arrivo dei soccorritori nei pressi del Rifugio Gualberto ha segnato una svolta decisiva: da lì, grazie alla loro competenza e all’utilizzo di strumentazioni specializzate, è stato possibile identificare la coppia di escursioniste.

La complessità del terreno, caratterizzato da pendii ripidi e corsi d’acqua impetuosi, ha reso necessario l’intervento aereo.

L’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, una risorsa preziosa per le operazioni di soccorso in aree impervie, ha garantito un rapido trasferimento delle escursioniste in un luogo sicuro, all’uscita della Gola.

L’episodio sottolinea l’importanza di una pianificazione accurata prima di intraprendere escursioni in ambienti naturali, la necessità di informarsi sulle condizioni meteorologiche e la fondamentale importanza di rispettare scrupolosamente i sentieri segnalati.

Inoltre, evidenzia l’impegno costante e l’alta professionalità del Soccorso Alpino, un punto di riferimento imprescindibile per la sicurezza di chi ama esplorare le bellezze naturali del territorio marchigiano.