Soccorso a Piobbico: ritrovato escursionista scomparso sul Monte Nerone

La comunità di Piobbico, nel cuore del territorio marchigiano di Pesaro Urbino, ha vissuto ore di intensa apprensione culminate nella complessa operazione di soccorso a Rodolfo Roveti, un uomo di settant’anni scomparso durante un’escursione sul versante del Monte Nerone. La scomparsa, avvenuta domenica scorsa, ha scatenato un’operazione di ricerca che ha coinvolto una vasta rete di risorse e competenze, testimonianza dell’impegno collettivo volto a garantire la sua incolumità.Le prime ore di ricerche, iniziate immediatamente dopo la segnalazione, si sono rivelate particolarmente ostili, aggravate dalla conformazione impervia del territorio montano e dalla fitta vegetazione che rendevano difficoltosa la visibilità e l’individuazione di tracce. La determinazione delle squadre di soccorso, composte da elementi provenienti dal soccorso alpino e speleologico delle Marche, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile e dai carabinieri provinciali, non ha vacillato, nonostante le condizioni impegnative.La svolta decisiva è giunta grazie all’acume e alla prontezza di due escursionisti locali, che, percorrendo uno dei sentieri del monte, hanno udito delle voci disperate provenire dalle profondità del bosco. La tempestiva segnalazione alle autorità ha permesso di restringere il campo delle ricerche e di concentrare gli sforzi nell’area identificata.Il ritrovamento di Roveti si è verificato nei pressi di un’area picnic, la Balza Forata, e nelle immediate vicinanze del rifugio Corsini, un luogo che aveva visto l’uomo l’ultima volta in compagnia del suo gruppo di amici prima che si inoltrasse autonomamente lungo il sentiero. La posizione, pur relativamente accessibile, ha comunque richiesto un intervento specialistico per l’evacuazione dell’uomo, impossibilitato a deambulare a causa, si presume, di fratture multiple a bacino e agli arti inferiori.L’impiego dell’elisoccorso, immediatamente mobilitato, ha rappresentato la soluzione più rapida ed efficace per trasportare Rodolfo Roveti in un centro di cura adeguato, evitando ulteriori traumi e garantendo la sua stabilizzazione. Nonostante le lesioni riportate, le autorità rassicurano che le sue condizioni generali non sono critiche e che non versa in pericolo di vita, segnando la fine di un’emergenza che ha messo a dura prova la resilienza e la solidarietà della comunità locale. L’episodio sottolinea l’importanza della prevenzione e della consapevolezza dei rischi che si corrono durante le escursioni in montagna, soprattutto per persone anziane o meno esperte.