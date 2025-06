Special Triathlon 2025: Sport e Solidarietà contro la Fibrosi Cistica

Il 2025 vedrà la riproposizione di un’iniziativa sportiva di straordinaria rilevanza: lo Special Triathlon per la fibrosi cistica, un evento promosso dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) Marche che incrocia lo spirito di sfida atletica con un imperativo di solidarietà e un’urgente necessità di sensibilizzazione. L’atleta Fabio Guiotto, originario di Vicenza e attualmente residente ad Ancona, è il cuore pulsante di questo progetto, dimostrando come l’impegno personale possa generare un impatto collettivo significativo.Lo Special Triathlon non è solo una competizione sportiva; è un atto di testimonianza, un messaggio di speranza veicolato attraverso lo sforzo fisico e la resilienza. La LIFC Marche, con questa iniziativa, intende amplificare la consapevolezza su una patologia complessa e spesso misconosciuta come la fibrosi cistica, una malattia genetica che colpisce principalmente i polmoni e il sistema digestivo, compromettendo la qualità della vita dei pazienti.La presentazione ufficiale dell’edizione 2025 si terrà in un luogo simbolico, il porto di Numana, dove si svolgerà una serata dedicata alla raccolta fondi. L’obiettivo primario è supportare economicamente le attività della LIFC e, in particolare, sostenere la realizzazione di un ambiente dedicato all’attività fisica all’interno del Centro Fibrosi Cistica delle Marche. Questa struttura non sarà un semplice spazio di allenamento, ma un luogo di incontro, di crescita e di supporto per i pazienti, permettendo loro di mantenere uno stile di vita attivo anche durante i periodi di ricovero, momenti spesso segnati da isolamento e frustrazione.L’impegno di Guiotto verso questa causa non è un evento isolato. Nel 2024, l’atleta ha affrontato una sfida titanica: un percorso di 400 chilometri, a staffetta tra corsa, bicicletta e nuoto, da Valdagno a Numana. Questa impresa epica ha trascendevo il semplice gesto atletico, trasformandosi in un vero e proprio ponte tra due regioni, Veneto e Marche, generando un’ondata di entusiasmo e solidarietà. L’iniziativa ha mobilitato un vasto network di aziende, associazioni locali e cittadini, culminando in una raccolta fondi pari a quasi 15.000 euro.L’esperienza del 2024 ha dimostrato il potere trasformativo dell’esempio personale e della sportività come veicolo di cambiamento sociale. Lo Special Triathlon per la fibrosi cistica rappresenta una risposta concreta alla necessità di risorse e di supporto per i pazienti e le loro famiglie, offrendo al contempo una piattaforma per educare il pubblico e promuovere la ricerca scientifica in questo ambito cruciale. L’edizione 2025 si propone di consolidare questo percorso, accrescendo ulteriormente l’impatto dell’iniziativa e rafforzando il legame tra sport, salute e solidarietà.