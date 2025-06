Sportello Lavoro a Tolentino: Confartigianato e Openjobmetis insieme per le imprese

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo consolida il proprio impegno nel tessuto economico locale con un’iniziativa strategica: la creazione di uno Sportello Lavoro a Tolentino, frutto di una partnership potenziata con Openjobmetis, leader nazionale nel settore dell’intermediazione socio-lavorativa. L’apertura, avvenuta il 20 giugno, segna un ulteriore passo avanti nella risposta alle sfide del mercato del lavoro, caratterizzato da una crescente domanda di competenze specifiche e da una necessità impellente di favorire l’incontro tra offerta e domanda di lavoro.Lo Sportello Lavoro, operativo ogni lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso la sede Confartigianato in via Ficili, non si configura come un semplice punto di contatto, ma come un vero e proprio hub di servizi dedicati sia alle imprese artigiane e PMI del territorio, che a candidati in cerca di opportunità professionali. L’obiettivo primario è supportare le aziende nella complessa attività di reclutamento e selezione, spesso ostacolata dalla carenza di personale qualificato, fornendo un servizio mirato che va oltre la mera pubblicazione di annunci. Parallelamente, si offre ai cittadini uno strumento efficace per orientarsi nel panorama lavorativo, identificare posizioni adeguate al proprio profilo e accedere a percorsi di aggiornamento e formazione.”Questa collaborazione rappresenta un investimento nel futuro del nostro territorio”, dichiarano Andrea Rilli, Vicepresidente Vicario Territoriale di Confartigianato, e Paolo Zengarini, Responsabile Servizio Sviluppo e Categorie. “Riconosciamo la difficoltà che le imprese incontrano nella ricerca di personale qualificato e siamo convinti che questo Sportello Lavoro possa fare la differenza, fornendo un servizio di consulenza personalizzato e soluzioni concrete.”Dino Ioannone, Area Manager di Openjobmetis, sottolinea l’importanza di un approccio integrato e orientato al risultato. “Il modello che abbiamo sviluppato è ‘win-win’ perché si basa sull’ascolto attivo delle esigenze delle imprese e dei candidati, unendo la nostra esperienza nel settore con la conoscenza approfondita del territorio da parte di Confartigianato. La rapidità operativa, la flessibilità e la capacità di adattamento alle diverse situazioni sono elementi chiave per il successo di questa iniziativa.”L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche attive del lavoro, volte a promuovere l’occupazione, a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze e a sostenere la competitività delle imprese artigiane, pilastro fondamentale dell’economia locale. Lo Sportello Lavoro di Tolentino si propone quindi come un elemento cruciale per favorire la crescita economica e il benessere sociale del territorio, offrendo un servizio di intermediazione socio-lavorativa di alta qualità e contribuendo a costruire un futuro più prospero per tutti. Si prevede inoltre la possibilità di estendere il servizio con iniziative di orientamento professionale e formazione specifica, in linea con le evoluzioni del mercato del lavoro.