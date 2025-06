Sportello Lavoro ad Ancona: Inclusione e Supporto per Donne e Stranieri

A Piano San Lazzaro, Ancona, si consolida un’iniziativa cruciale per l’inclusione sociale ed economica: lo Sportello Orientamento Lavoro, un servizio offerto dall’Associazione Multietnica Antirazzista Donne (Amad), pensato come fulcro di supporto per donne, giovani e individui in situazioni di fragilità. Questa apertura rappresenta un passo avanti significativo nell’offerta di servizi dedicati a una comunità spesso afflitta da barriere all’accesso al mercato del lavoro e alla formazione.Lo Sportello non è semplicemente un punto informativo, ma un vero e proprio laboratorio di mediazione socio-lavorativa. Il suo scopo primario è decodificare le complessità che ostacolano l’integrazione professionale di persone straniere, affrontando problematiche che vanno ben oltre la mera ricerca di un impiego. L’iniziativa si focalizza sul riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, delle attitudini e dei titoli di studio conseguiti all’estero, spesso incompresi o sottovalutati nel contesto italiano.L’impegno di Amad si articola in orari dedicati – dal lunedì al venerdì, con fasce orarie specifiche tra le 16:30 e le 19:30 – e si avvale dell’esperienza di operatrici e mediatrici culturali, formate grazie alla partnership con la Fondazione internazionale Pangea. Questo aspetto sottolinea l’importanza di un approccio professionale e culturalmente sensibile, in grado di cogliere le sfumature delle esperienze individuali.La nascita dello Sportello risponde a una crescente domanda di supporto, come evidenziato dalla Presidente di Amad, Donatella Linguiti. Le segnalazioni che giungono quotidianamente attraverso lo sportello di segretariato sociale mettono in luce difficoltà ricorrenti: ostacoli burocratici legati alla documentazione, la scarsità di percorsi formativi riconosciuti a livello nazionale e la difficoltà intrinseca nel tradurre in termini lavorativi le competenze acquisite in altri paesi. Questi elementi, spesso interconnessi, rappresentano un freno significativo all’autonomia e all’emancipazione delle persone.L’obiettivo ultimo è chiaro: facilitare l’accesso al lavoro e promuovere una vera integrazione, intesa non solo come convivenza pacifica, ma come partecipazione attiva alla vita sociale ed economica. In quest’ottica, l’iniziativa non si limita all’erogazione di servizi diretti, ma si proietta verso l’esterno, sviluppando una rete di relazioni con il mondo imprenditoriale. Questo dialogo è fondamentale per sensibilizzare le aziende sulla corretta gestione della documentazione relativa ai lavoratori stranieri, promuovendo al contempo l’assunzione di personale qualificato e la valorizzazione della diversità.L’attività dello Sportello Orientamento Lavoro si inserisce nel più ampio progetto “WeWork, Orientarsi al Lavoro”, reso possibile grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, testimoniando l’impegno concreto di istituzioni e associazioni nel favorire un futuro più equo e inclusivo per tutti.