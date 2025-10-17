Spray al peperoncino in scuola: evacuazione e paura ad Ancona

Un’ondata di apprensione e disorientamento ha investito l’Istituto professionale Podesti Calzecchi Onesti di Passo Varano, Ancona, questa mattina, quando l’utilizzo improprio di spray al peperoncino ha generato una situazione di emergenza che ha richiesto l’evacuazione dell’intera struttura.

L’incidente, verificatosi intorno alle ore 10:00, ha immediatamente innescato una reazione a catena che ha coinvolto forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale medico, prontamente mobilitati per gestire l’evento e garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma le prime ricostruzioni suggeriscono un atto volontario, presumibilmente perpetrato all’interno della scuola.

L’utilizzo dello spray, la cui sostanza irritante ha colpito diversi presenti, ha provocato reazioni immediate quali bruciore agli occhi, difficoltà respiratorie e stati di panico generalizzato, alimentando un clima di confusione e allarme.

L’evacuazione dell’edificio è stata la priorità assoluta per le autorità, al fine di proteggere gli studenti da ulteriori esposizioni e per agevolare le operazioni di soccorso.

Un ventina di studenti, manifestando sintomi di intossicazione da sostanza irritante, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportati in ospedale per accertamenti e cure.

Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma la necessità di un controllo medico accurato è stata considerata imprescindibile.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla sicurezza all’interno delle scuole, un tema cruciale in un contesto sociale caratterizzato da crescenti tensioni e preoccupazioni.

Oltre all’indagine penale volta a identificare i responsabili, l’accaduto stimola una riflessione più ampia sulle misure preventive da adottare, sul contrasto al bullismo e alle microcriminalità che possono colpire gli istituti scolastici, e sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e forze dell’ordine per creare un ambiente sicuro e sereno per l’apprendimento e la crescita dei giovani.

La scuola, luogo di incontro, di scambio e di formazione, deve rimanere un porto sicuro, un rifugio protetto da ogni forma di violenza e di intimidazione.