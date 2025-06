Staffetta Blu Autismo: Camminare insieme a Sarnano per l’inclusione

Il 15 giugno 2025, la quinta edizione di Staffetta Blu Autismo, evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, dipingerà di azzurro, colore simbolo della causa autistica, le valli silenziose e incantate di Sarnano (Macerata). La tappa marchigiana si snoderà lungo la suggestiva “Via delle Cascate Perdute”, un percorso che si affaccia sulle acque cristalline e sui paesaggi incontaminati del territorio, e che coincide con il sentiero spirituale dedicato a San Francesco.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo (Angsa) delle Marche, si configura non solo come una camminata, ma come un vero e proprio atto di comunione, incarnato nel claim “Camminiamo insieme come fratelli”. Questa scelta non è casuale: l’associazione ha voluto intessere un legame profondo con la figura di San Francesco d’Assisi, punto di riferimento per un messaggio universale di fratellanza e accoglienza.Il percorso, di cinque chilometri con un dislivello contenuto (otto metri in media), si presenta accessibile a tutti, famiglie, persone con disabilità e semplici appassionati di natura. L’attesa è di accogliere più di cinquanta partecipanti, creando un’esperienza condivisa che vada oltre la semplice attività fisica.Il cuore pulsante dell’evento risiede nell’evocazione del “Cantico delle Creature” di San Francesco. Il messaggio di lode alla creazione, a otto secoli dalla sua composizione, assume un significato ancora più profondo alla luce della sensibilità contemporanea. L’associazione Angsa ha voluto sottolineare come i valori intrinseci all’opera francescana – la profonda connessione con la natura, la ricerca della pace interiore e l’inclusione – risuonino con straordinaria attualità nel contesto della consapevolezza autistica e della necessità di creare società più accoglienti e comprensive.La scelta di percorrere la Via delle Cascate Perdute, un luogo immerso nella bellezza naturale, rappresenta una metafora del viaggio interiore e della scoperta di sé. È un invito a rallentare, ad ascoltare il canto dell’acqua e a riflettere sul valore di ogni creatura, con la consapevolezza che la diversità è una ricchezza da custodire e celebrare. L’evento non è solo un’occasione per raccogliere fondi a sostegno delle persone autistiche e delle loro famiglie, ma anche un momento di sensibilizzazione, volto a promuovere una cultura dell’inclusione e a combattere pregiudizi e stereotipi. La staffetta blu autismo di Sarnano si propone come un faro di speranza, illuminando il cammino verso un futuro più equo e solidale.