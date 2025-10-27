StartAn 2.0: Ancona, fucina di giovani talenti e innovazione.

StartAn 2.0: Ancona, epicentro dell’innovazione giovanile e dell’imprenditoria del futuroL’11 novembre, la Mole Vanvitelliana di Ancona si trasformerà in un vibrante crocevia di idee, talenti e opportunità per la seconda edizione di StartAn, la fiera nazionale dedicata alle startup e all’innovazione giovanile, promossa dal Comune di Ancona.

Dopo il successo della prima edizione, che ha accolto oltre 1.500 partecipanti, l’evento si evolve, concentrando le attività in una giornata intensa e dinamica, preludio ad un ciclo biennale di approfondimenti più estesi.

Questa edizione rappresenta un punto di svolta, una transizione strategica verso un modello più mirato e performante, volto a massimizzare l’impatto sull’ecosistema dell’innovazione locale.

StartAn non è solo una fiera, ma un vero e proprio acceleratore di talenti e un motore di sviluppo economico per il territorio.

Il programma di quest’anno è stato concepito per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che caratterizzano il panorama imprenditoriale contemporaneo.

Al centro dell’agenda, un hackathon stimolante, progettato per catalizzare la creatività e la capacità di problem-solving dei giovani, affrontando tematiche cruciali nel campo del sociale e dell’impatto positivo sulla comunità.

Un workshop dedicato al ruolo strategico degli incubatori, veri e propri laboratori di crescita per le startup, fornirà strumenti e conoscenze per superare le prime fasi di sviluppo.

Un tavolo di confronto, cuore pulsante dell’evento, vedrà protagonisti startupper, aziende consolidate, università e istituzioni, per dialogare apertamente su temi chiave come l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, la robotica, l’analisi dei dati e la compliance normativa.

Questo spazio di scambio è fondamentale per favorire la collaborazione, identificare sinergie e creare un network solido e duraturo.

Particolare attenzione sarà rivolta alle questioni legali e di proprietà intellettuale, con il supporto qualificato dell’Ordine degli Avvocati e di esperti del settore, per fornire ai giovani imprenditori una solida base per proteggere le loro creazioni e costruire un futuro sostenibile.

Momenti di intrattenimento musicale, pensati per creare un’atmosfera coinvolgente e stimolante, arricchiranno ulteriormente la giornata.

La conduzione dell’evento sarà affidata alla giornalista Lucrezia van Stegeren, mentre l’ospite d’onore sarà il pluricampione di ginnastica artistica Tommaso Brugnami, giovane talento che incarna l’eccellenza e la determinazione.

La sua presenza ispirerà i partecipanti a perseguire i propri sogni con passione e impegno.

StartAn 2.0 si propone come un ponte tra il mondo accademico, il tessuto imprenditoriale e il futuro del lavoro, con un focus specifico sugli spin-off universitari, che generano un indotto di oltre 18 milioni di euro per il territorio.

L’evento sarà articolato in due momenti distinti: una mattinata dedicata all’orientamento e alla conoscenza, con particolare attenzione agli studenti delle scuole superiori, e un pomeriggio dedicato alla connessione e alla collaborazione tra startup, aziende e professionisti, attraverso workshop, incontri e laboratori pratici.

Questo approccio mirato mira a creare un ecosistema dell’innovazione dinamico e inclusivo, che favorisca la crescita e lo sviluppo del territorio.