STEMerarie 2026: Scienza, Donne e Futuro tra Eredità e Innovazione

Sguardi sul Futuro: STEMerarie 2026, un Ponte tra Passato, Presente e IspirazioneUn palcoscenico illuminato al Teatro dell’Aquila di Fermo, un pubblico attento e curioso: l’evento STEMerarie 2026 ha rappresentato un momento di profonda riflessione e ispirazione per studenti, docenti e professionisti.

Organizzato dall’Istituto Montani di Fermo, con il supporto di Energean Italy spa e il patrocinio del Comune, l’iniziativa ha offerto una finestra privilegiata sulle carriere di donne che hanno scelto di intraprendere percorsi scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici, discipline spesso associate – e per fortuna sempre meno – a un dominio maschile.

L’evento, che ha visto testimoniare Piera Levi Montalcini, Ludovica Casaccia ed Emimaryett Marquez, ha avuto come filo conduttore l’esplorazione delle sfide, dei traguardi e delle opportunità che si aprono a chi sceglie di seguire la propria passione in questi ambiti cruciali per il progresso.

La presenza di Piera Levi Montalcini, figura emblematica per l’eredità scientifica e umana della zia Rita Levi Montalcini, ha aggiunto un significato ulteriore, offrendo una prospettiva unica sulla storia di una pioniera e sulla sua influenza sulle generazioni successive.

Un aspetto centrale del dibattito è stato l’impatto dell’Intelligenza Artificiale (IA).

Piera Levi Montalcini, rispondendo a una domanda del pubblico, ha sollevato un monito importante: i dati su cui si basano gli algoritmi di IA non sono neutri, ma riflettono – e possono amplificare – pregiudizi e stereotipi esistenti, con potenziali ripercussioni negative sulle equità di genere.

Questa riflessione è stata ripresa dal professor Emanuele Frontoni, che ha evidenziato l’importanza di promuovere la creatività e l’innovazione scientifica da parte di scienziate, citando esempi brillanti come Giginia Aiello e Francesca Rossi, marchigiane che si sono distinte in campo di IA.

Le testimonianze di Ludovica Casaccia e Emimaryett Marquez hanno aggiunto una prospettiva concreta sulle sfide professionali.

Ludovica, ingegnera ambientale con una vasta esperienza, ha sottolineato come le difficoltà maggiori non siano state incontrate durante il percorso di studi, ma nel mondo del lavoro, invitando a perseverare con impegno e passione.

Emimaryett, ingegnera di giacimento, ha affrontato il tema della conciliazione vita-lavoro, incoraggiando a non lasciarsi condizionare dal giudizio altrui e a perseguire i propri obiettivi con fiducia.

L’evento ha compreso la proiezione di un cortometraggio realizzato dagli studenti del Montani, frutto del progetto “Cinema ed Immagini per la Scuola”, finanziato dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito.

L’audiovisivo ha raccontato storie di scienziate innovative, offrendo modelli positivi per le giovani generazioni e sottolineando l’importanza di superare gli stereotipi di genere.

Un omaggio al passato e un ponte verso il futuro sono stati offerti dal dottor Carlo Labbrozzi, che ha ripercorso la storia della prima studentessa a frequentare il Montani nel 1959.

La presenza di Gabriella D’Agostino, una delle prime diplomate, e l’intervento di Michela Papa, una giovane ex-studentessa ora impegnata in un corso di laurea in Chimica dei Materiali, hanno concluso l’evento con un messaggio di speranza e incoraggiamento, ribadendo l’importanza di coltivare i propri sogni, anche quando la strada si presenta in salita, come sottolineato con forza dall’assessore Micol Lanzidei e dalla dirigente scolastica Stefania Scatasta.

L’evento STEMerarie 2026 si è confermato un’occasione preziosa per ispirare e motivare le nuove generazioni a intraprendere percorsi scientifici, promuovendo una cultura dell’innovazione e dell’inclusione.