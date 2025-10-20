Svolta in ITS Smart Academy: cambio leadership e nuove prospettive

Dopo una verifica una governance in questa di successo.

La presente con il.

.

la sua leadership, con..

La.

il.

.

.

.

a.

.

.

.

.

.

.

di progetto.

non che non. .

.

.

.

.

.

a.

.

e.

.

.

.

.

.

.

.

come .

.

.

, se.

.

.

.

.

.

.

.

e.

In..

.

.

.

.

e .

a.

e.

.

, .

.

.

.

a.

, in. .

fin. .

, e.

.

.

e.

.

.

.

.

a.

con. lu.

e.

la e.

.

.

.

.

.

.

.

non solo.

.

ma.

per pro .

– .

.

di.

più.

o.

.

di.

non. in vista di.

.

, è sperando in. .

.

.

.

presente.

ri.

non di.

il .

di.

non e.

.

.

in perché la non. .

.

.

.

come.

il.

non. .

La presente.

.

la sola.

se.

e .

.

non è.

.

se.

ora.

e.

riproponendo di.iti.

e.

e di.

.

come.

non. di.

solo.

con. di.

– e .

e di.

, per.

.

è.

.

il in. di .

che.

.

.

Cambiamento di rotta nella governance di ITS Smart Academy: un’analisi approfonditaIl Consiglio di Amministrazione di ITS Smart Academy ha recentemente impresso una svolta significativa nella sua governance, una decisione presa in stretta aderenza alle disposizioni statutarie.

La riunione straordinaria, recentemente convocata e arricchita dalla presenza del nuovo delegato della Provincia di Fermo, Massimo Tramannoni, ha visto l’accettazione unanime di una mozione di sfiducia nei confronti del precedente presidente, Andrea Santori, portando alla sua immediata revoca.

Questa decisione, che segna una fase di transizione per l’ente formativo con sede a Porto Sant’Elpidio, assume rilevanza anche alla luce delle recenti polemiche che hanno coinvolto Santori, anche nella sua veste di guida di Sviluppo Marche Europa (SVE), società finita sotto il mirino dell, opposizione per presunte irregolarità nella gestione dei fondi europei.

La revoca, come sottolineato in una nota ufficiale, si inquadra nel normale esercizio delle prerogative riconosciute dallo Statuto e risponde all’imperativo di garantire la piena operatività e la regolarità dei processi decisionali, elementi cruciali per la corretta amministrazione di un ente di formazione professionale.

A seguito di questa decisione, il Consiglio di Amministrazione, attingendo alle proprie prerogative, ha formalmente designato Luca [Cognome], come nuovo Presidente, affiancato da Paolo [Cognome] nel ruolo di Vicepresidente.

La loro priorità è garantire una transizione fluida, mantenendo inalterti i piani di sviluppo e gli obiettivi strategici dell’ITS.

Questo include il rafforzamento della collaborazione con il territorio, l’aggiornamento continuo dell’offerta formativa in linea con le esigenze del mercato del lavoro e la promozione di una cultura di trasparenza e accountability.

L’avvento della nuova leadership si pone come un’opportunità per rafforzare l’immagine dell’ITS e consolidare il suo ruolo come motore di innovazione e sviluppo del capitale umano, un’eredità che i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione si impegnano a onorare con dedizione e competenza, lavorando per un futuro di crescita e successo per l’ente e per il territorio che lo ospita.

Il focus sarà orientato verso il rafforzamento delle partnership con il mondo aziendale e la creazione di percorsi formativi sempre più rispondenti alle richieste del mondo del lavoro, garantendo agli studenti un’occupabilità elevata e una crescita professionale costante.