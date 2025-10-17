Tecnologia e solidarietà: speranza per i giovani pazienti oncologici.

L’innovazione tecnologica si fa portatrice di speranza per i giovani pazienti oncologici dell’Ospedale Salesi di Ancona, grazie a un gesto concreto di sostegno da parte di Coop Alleanza 3.0.

Un investimento di 17.000 euro, frutto della generosità dei soci attraverso la raccolta punti-spesa, andrà a potenziare il reparto di Oncoematologia Pediatrica con l’acquisizione di un monitor defibrillatore e di monitor parametrici di ultima generazione.

Questi dispositivi non sono semplici strumenti, ma veri e propri alleati nella diagnosi precoce, nel monitoraggio continuo delle condizioni vitali e nella gestione tempestiva di eventuali emergenze, elementi cruciali nella cura di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche.

La cerimonia di consegna simbolica, tenutasi presso Villa Maria ad Ancona, ha rappresentato un momento di profonda gratitudine e collaborazione tra la Fondazione Ospedale Salesi e Coop Alleanza 3.0.

La presenza dei vertici nazionali e locali della cooperativa ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che incarna i valori fondanti del movimento cooperativo: la responsabilità sociale, la solidarietà verso le comunità locali e l’impegno a migliorare la qualità della vita dei più vulnerabili.

“Siamo profondamente grati per questo prezioso contributo,” ha dichiarato Cinzia Cocco, Presidente della Fondazione Ospedale Salesi e Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

“Questi fondi ci consentiranno di fornire ai nostri piccoli pazienti cure all’avanguardia, in un ambiente sempre più sicuro e confortevole.

L’innovazione tecnologica in ambito sanitario è un imperativo etico, soprattutto quando si tratta di proteggere la salute dei bambini.

“L’iniziativa di raccolta fondi, nata dall’impegno dei soci Coop, ha generato un impatto significativo a livello nazionale, con un totale di quasi 120.000 euro destinati a sostenere strutture ospedaliere impegnate nella ricerca, nella prevenzione e nella cura oncologica.

“Questi fondi,” ha affermato Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0, “sono il risultato tangibile di un impegno condiviso, di piccole azioni quotidiane che, sommate, possono fare la differenza.

Testimoniano la forza del principio cooperativo, che ci spinge a unirci per costruire un futuro più giusto e solidale per tutti.

“L’investimento in tecnologie avanzate, unito alla dedizione del personale medico e infermieristico, rappresenta una risposta concreta alle sfide poste dalla cura oncologica pediatrica, offrendo ai giovani pazienti e alle loro famiglie una speranza rinnovata e un percorso di cura all’insegna della qualità e dell’umanizzazione.

La collaborazione tra istituzioni sanitarie e realtà del terzo settore si configura, in questo contesto, come un modello virtuoso per il futuro della sanità territoriale.