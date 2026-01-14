TMB di Relluce riparte: svolta per la gestione dei rifiuti ad Ascoli Piceno

- PUBBLICITA -

L’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Relluce, cuore pulsante del sistema di gestione dei rifiuti urbani per la provincia di Ascoli Piceno, ha ripreso le sue operazioni a pieno regime, segnando una tappa cruciale nel percorso di resilienza territoriale.

La riattivazione completa, annunciata dal sindaco Marco Fioravanti, pone fine a un periodo di emergenza che aveva impattato significativamente sulla capacità di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ponendo a dura prova la sostenibilità del ciclo integrato.

L’impianto, strategicamente situato, non è semplicemente un centro di lavorazione; rappresenta un elemento chiave nella transizione verso un’economia circolare, un pilastro per la riduzione della pressione sulle discariche e un motore per la valorizzazione delle risorse insite nei rifiuti.

Il TMB di Relluce, attraverso un processo complesso e sofisticato, separa i materiali riciclabili – plastica, vetro, metalli – dai rifiuti organici, destinati alla produzione di compost di alta qualità, utilizzabile in agricoltura e in giardinaggio.

Questa separazione, ottenuta tramite macchinari all’avanguardia e processi selettivi, riduce drasticamente il volume dei rifiuti da smaltire in discarica, minimizzando l’impatto ambientale e contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra.

La fase emergenziale, antecedente alla riattivazione, aveva evidenziato la vulnerabilità del sistema di gestione dei rifiuti in caso di interruzioni operative, acuito da eventi sismici e da problematiche tecniche che avevano temporaneamente sospeso le attività.

La sospensione aveva generato una crescente criticità, con conseguenti difficoltà nella raccolta differenziata e un aumento del rischio di pratiche illegali di smaltimento.

La ripresa delle attività del TMB di Relluce, dunque, non è solo un ritorno alla normalità, ma un’opportunità per rafforzare il sistema, investendo in manutenzione preventiva, migliorando l’efficienza operativa e promuovendo una maggiore consapevolezza tra i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti alla fonte.

Il Sindaco Fioravanti ha sottolineato l’importanza di una collaborazione sinergica tra amministrazione comunale, gestori dell’impianto e comunità locale per garantire la sostenibilità a lungo termine di questa infrastruttura strategica, promuovendo l’innovazione tecnologica e l’adozione di pratiche sempre più virtuose nel ciclo dei rifiuti, orientate a preservare il territorio e a tutelare l’ambiente per le generazioni future.

L’obiettivo è trasformare il TMB non solo in un luogo di trattamento, ma in un vero e proprio polo di educazione ambientale e di sensibilizzazione.