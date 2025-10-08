Tod’s: Amministrazione giudiziaria, un’occasione per rafforzare l’etica del lavoro.

L’indagine in corso, che ha portato la Procura di Milano a richiedere l’amministrazione giudiziaria, solleva questioni cruciali circa la responsabilità sociale d’impresa e la trasparenza delle filiere produttive.

In risposta a tali preoccupazioni, Tod’s intende ribadire il proprio impegno verso la piena conformità alla normativa vigente in materia di lavoro, un pilastro fondamentale che informa ogni aspetto della sua attività.

La tutela dei diritti dei lavoratori, infatti, non si configura come una mera obbligazione legale, ma come un valore intrinseco alla filosofia aziendale.

L’azienda non si limita all’osservanza passiva delle leggi; al contrario, ha implementato un sistema di controlli rigorosi e continuativi, affidati a un team di ispettori dedicati, che verificano costantemente le condizioni di lavoro all’interno dei laboratori selezionati e coinvolti nella produzione.

Questo processo di audit non si concentra solamente sulla verifica della conformità formale, ma mira a valutare concretamente la qualità della vita lavorativa dei collaboratori, assicurando ambienti di lavoro sicuri, equi e rispettosi della dignità umana.

La richiesta di amministrazione giudiziaria, pur rappresentando una sfida significativa, viene interpretata da Tod’s come un’opportunità per rafforzare ulteriormente i controlli e per promuovere un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate, dai sindacati alle associazioni dei consumatori.

L’azienda è convinta che un approccio proattivo e basato sulla collaborazione sia essenziale per garantire la sostenibilità a lungo termine del proprio modello di business.

La qualità del prodotto, da sempre sinonimo del marchio Tod’s, è indissolubilmente legata alla qualità del lavoro che lo rende possibile.

La cura dei dettagli, l’attenzione ai materiali pregiati e l’artigianalità distintiva che caratterizzano le creazioni dell’azienda si basano su una forza lavoro motivata, competente e valorizzata.

Pertanto, investire nel benessere dei dipendenti e nell’etica della filiera produttiva non è percepito come un costo, bensì come un investimento strategico per il futuro dell’azienda, un fattore determinante per mantenere la fiducia dei consumatori e per consolidare la reputazione di un brand che aspira a essere non solo leader nel settore del lusso, ma anche esempio di responsabilità sociale.

La trasparenza delle pratiche e l’impegno costante sono i cardini di un percorso volto a garantire un futuro più equo e sostenibile per tutti.